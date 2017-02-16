الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
“تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
-إخماد حرائق:
منازل: برج البراجنة – السبيل(طريق الجديدة) – رأس النبع.
سيارات:السوديكو.
كهرباء: عمود في شدرا – مولد في النقاش.
مؤسسات: داخل منشرة في بتوراتيج.
مختلف: نفايات وأعشاب في السمقانية.
– نقل وإسعاف: (7) حالات طارئة.
– حوادث سير:الصفير ونقل مصاب الى مستشفى السان جورج – الزهراني ونقل مصاب الى المستشفى.
– إغاثة وإنقاذ: – فتح طرقات قطعت بسبب تراكم الثلوج في كل من: شارون، صوفر، بشري، ترشيش، ضهور الشوير، جزين.
– إنقاذ مواطنين وسحب سيارات علقت بسبب تراكم الثلوج في كل من: ترشيش، بشري، الأرز.
– سحب شجرة من وسط الطريق في فرن الشباك.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.