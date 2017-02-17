صيدا تُحيي ذكرى تحريرها الـ 32 بإطلاق إسم الشهيد قبرصلي على أحد شوارعها وإضاءة شعلة التحرير

صيدا – مكتب «اللـواء»:

أحيت مدينة صيدا ذكرى مرور 32 عاماً على تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق إسم الشهيد نزيه هاشم قبرصلي على الشارع الممتد من تقاطع «دوحة المقاصد» – صيدا، صعوداً حتى «ساحة رجال الأربعين» وبإضاءة شعلة التحرير في ساحة الشهداء.

ولمناسبة ذكرى استشهاد المجاهد المقاوم نزيه قبرصلي، احتفلت بلدية صيدا و«رابطة آل قبرصلي» بإطلاق تسمية «شارع الشهيد نزيه هاشم قبرصلي» بمبادرة من المجلس البلدي في صيدا برئاسة المهندس محمد السعودي و«رابطة آل قبرصلي» برئاسة المهندس هلال قبرصلي، وذلك باحتفال أُقيم في «مدرسة دوحة المقاصد» في المدينة، حضره: الرئيس فؤاد السنيورة والنوّاب: بهية الحريري، الدكتور ميشال موسى وعلي عسيران، مفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران، ممثل مفتي صيدا وضواحيها الشيخ سليم سوسان الشيخ إبراهيم الديماسي، رئيس «اتحاد بلديات صيدا الزهراني» رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، أمين عام «التنظيم الشعبي الناصري» الدكتور أسامة سعد والدكتور عبد الرحمن البزري ونائب رئيس المكتب السياسي لـ «الجماعة الإسلامية» في لبنان المسؤول السياسي للجماعة في الجنوب الدكتور بسام حمود، منسق «تيار المستقبل» في الجنوب الدكتور ناصر حمود، رئيس «جمعية تجار صيدا وضواحيها» علي الشريف، آمر فصيلة درك صيدا الرائد رمزي الحاج، الرئيس السابق لمؤسسات الحريري مصطفى الزعتري، السفير عبد المولى الصلح، رئيس «رابطة مخاتير صيدا» الحاج إبراهيم عنتر على رأس وفد من المخاتير، مستشار الرئيس السنيورة المهندس طارق بعاصيري، مستشار الرئيس السعودي المهندس محمد الزين، أعضاء المجلس البلدي: عرب رعد كلش ومحمد قبرصلي والمهندس علي دالي بلطة والمهندس محمود شريتح وكامل كزبر وحسن الشماس، وحشد من الشخصيات.

بداية، كلمة ترحيب من عريف الحفل الشاعر أحمد قبرصلي، الذي ألقى قصيدة تحية للشهيد نزيه قبرصلي، ثم تحدّث رئيس البلدية المهندس محمد السعودي فقال: «إن صيدا في أوائل عام 1984… بعد إقفال معبر الأولي وإجبار الأهالي على سلوك معبر باتر – جزين، وملاحقة الشباب الصيداوي واعتقال قياداتها لاسيما الشيخ المقاوم محرم العارفي رحمه الله، الذي حوّل مسجد بطاح الى خلية مقاومة للاحتلال، خرج من هذا المسجد الشاب الصيداوي نزيه قبرصلي لتحرير مدينته من رجس الاحتلال الصهيوني، ووقف في مواجهة دورية صهيونية، وفتح نار رشاشه وأوقع فيها خسائر كبيرة، وسقط بعدها شهيدا، وأثبت يومها نزيه قبرصلي للعدو أن صيدا كلها امتداد للشهداء حبّال وزهرة والشريف، وأن كل صيداوي هو مشروع شهادة في سبيل الله، و33 عاما مرّت وصيدا لم تنس نزيه قبرصلي، ولن تنساه وستبقى مدرسة يتعلم منها كل شاب صيداوي».

ثم ألقى رئيس الرابطة المهندس هلال قبرصلي كلمة فقال: «نتذكّر شهداء المدينة الذي ضحّوا بأرواحهم في التصدي للعدوان الاسرائيلي وفرضوا عليه الانسحاب، في يوم 8 كانون الثاني 1984 وفي تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، خرج فتى صيدا الشهيد نزيه قبرصلي من كوّة في الجدار الفاصل بين حي الكنان والشاطىء، ليتصدى لدورية إسرائيلية مؤللة موقعا فيها عددا من الاصابات بين قتيل وجريح، وظل منتصبا أمام أعين الصيادين والمارّة حتى انهمر عليه الرصاص فسقط شهيدا مضرّجا بدمائه، وأقلق العدو ما اقدم عليه الشهيد نزيه، فعمل على مضايقة والده بأن اقفل محله للخياطة ومنعه من العمل، فعاش الوالد فترة صعبة بلا عمل وبلا مأوى، وبعد التحرير، تبرّع الشهيد رفيق الحريري بشراء منزل له في عبرا الجديدة، حيث أمضى فيه بقية حياته».

ساحة الشهداء

وللمناسبة جرت إضاءة «شعلة التحرير» في ساحة الشهداء في المدينة بدعوة من «التنظيم الشعبي الناصري»، حيث توجّه الأمين العام للتنظيم الدكتور أسامة سعد بالتحية إلى «أبطال المقاومة من شهداء وجرحى وأسرى ومعتقلين الذين صمدوا في مواجهة قوات الاحتلال وعملائه، وحققوا إنجاز التحرير، وإلى مدينة صيدا وأهلها الذين واجهوا قوات الاحتلال الصهيوني وحافظوا على تاريخ المدينة الوطني والنضالي العريق. هذا النهج الوطني لإنجاز التحرير الشامل والتغيير الذي من شأنه تحرير الوطن من الطائفية والزبائنية والفساد والاستغلال».