الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في يومين

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال48 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

-إخماد حرائق:

أعشاب:المشرفة – قرطبا – برمانا – منجز – النبطية – القنطرة – العيشية – سن الفيل.

منازل:داخل فيلا في مجدليون – جل الديب – الأشرفية – برجا – الضنية – ميفدون – حبوش.

سيارات:الكحالة – جون – علما الشعب.

كهرباء:النبطية – محول في البترون – لوحة فواصم في فرن الشباك.

مؤسسات: داخل مستشفى في الحدث – داخل صيدلية في بقعاتا – داخل كاراج لتصليح السيارات في عبرا – داخل منشرة في الصويري – داخل محل في الهرمل.

مختلف: غرف للعمال الأجانب في المنصورية – خيم زراعية في المنية.

– نقل وإسعاف : (18) حالة طارئة – نقل جثة من غبالة الى مستشفى البوار الحكومي – نقل جثة مواطنة من راس النبع الى مستشفى رفيق الحريري.

– حوادث سير:الروشة ونقل جريحة الى مركز كليمنصو الطبي – عين المريسة ونقل مصاب الى مستشفى نجار – طريق الجديدة وإسعاف جريح ميدانيا – الحمرا ونقل طفل الى مستشفى رفيق الحريري – داخل نفق المطار ونقل مصابة الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ:نقل عامل أصيب إثر سقوطه داخل مبنى قيد الإنشاء في زوق مصبح الى مستشفى السان جورج – إنقاذ مواطنين حاصرتهم الثلوج في كل من :فاريا وكفريا.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.