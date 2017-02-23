7جرحى في انهيار سقف مبنى قيد الانشاء في الرابية

أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” الياس شاهين عن اصابة 6 عمال سوريين وسابع لبناني اثر انهيار سقف مبنى قيد الانشاء في المدرسة الانجيلية في محلة الرابية، وتراوحت اصاباتهم بين الكسور والرضوض. وحضرت قوى الامن الداخلي الى المكان، فيما نقلت سيارات الاسعاف المصابين الى المستشفى.