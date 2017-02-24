الدفاع المدني:مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

أعشاب:راس المتن – عرمون – الدوير – الصفرا – بشري – البص (صور).

منازل:القليعات – عين الرمانة – الصرفند – كفرصير.

سيارات:الشرفة (الضنية) – صور – فان في حبوش.

كهرباء:محول في الناعمة – مولد في صور.

نفايات:مجدلبعنا.

مختلف:أعشاب وأشجار مثمرة في الحاصباني.

-حوادث سير:عين المريسة ونقل جريح الى مستشفى فؤاد خوري – معركة ونقل جريح الى مستشفى جبل عامل – إهدن وسحب مصاب من داخل سيارته.

– نقل وإسعاف: (14) حالة طارئة.

– إغاثة وإنقاذ:سحب زورق سياحي على متنه 4 أشخاص ونقله الى ميناء جونية.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.