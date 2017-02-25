مهمات الدفاع المدني: إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي كافة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: “تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل الآتي:

– إخماد حرائق:

– أحراج : دوما.

– أعشاب : عرمون – القاسمية – عين زحلتا – (القطلبة)القبيات – زحلة – مزرعة السياد – ديردوريت – الحمرا.

– منازل : داخل غرفة للعمال في طبرجا – الحكر – الأوزاعي.

– كهرباء : داخل غرفة كهرباء في الحدث وأخرى في الزلقا.

– حوادث سير : المنارة ونقل جريح الى مستشفى الجامعة الأميركية – الصفير ونقل مصابة الى مستشفى بهمن – كفرذبيان، ونقل مصاب الى مستشفى السان جورج – الشياح، ونقل مصاب الى المستشفى – الجناح.

-نقل وإسعاف : (10) حالات طارئة.

– إغاثة وإنقاذ :سحب زورق صيد مقابل شاطىء رأس العين صور ونقله الى الميناء.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارىء 125 لطلب المساعدة”.