مهمات الدفاع المدني: إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي كافة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: “تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل الآتي:
– إخماد حرائق:
– أحراج : دوما.
– أعشاب : عرمون – القاسمية – عين زحلتا – (القطلبة)القبيات – زحلة – مزرعة السياد – ديردوريت – الحمرا.
– منازل : داخل غرفة للعمال في طبرجا – الحكر – الأوزاعي.
– كهرباء : داخل غرفة كهرباء في الحدث وأخرى في الزلقا.
– حوادث سير : المنارة ونقل جريح الى مستشفى الجامعة الأميركية – الصفير ونقل مصابة الى مستشفى بهمن – كفرذبيان، ونقل مصاب الى مستشفى السان جورج – الشياح، ونقل مصاب الى المستشفى – الجناح.
-نقل وإسعاف : (10) حالات طارئة.
– إغاثة وإنقاذ :سحب زورق صيد مقابل شاطىء رأس العين صور ونقله الى الميناء.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارىء 125 لطلب المساعدة”.