الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال 24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق:

– أحراج : فالوغا – (شلوماص – طورزيا) – القبيات.

– أعشاب : مجدليون – سبعل – سحمر – نهر الذهب – عين كسور – عين زحلتا – بطحا – ديردوريت – عين الدلب – بشعلة – الرشيدية.

– منازل : الدكوانة – دوحة عرمون.

– سيارات : الشهابية .

– كهرباء : مولد في الذوق.

– مختلف : أعشاب ونفايات في كل من : عاليه ، الصفرا.

– حوادث سير : طريق البيال ونقل مصاب الى مستشفى كمال جنبلاط الشويفات – بر الياس ونقل مصاب الى مستشفى البقاع – غسطا ونقل مصاب الى مستشفى السان جورج – جسر الرينغ ونقل مصاب الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي – ضبية ونقل مصاب الى مستشفى أبو جودة – صور ونقل مصاب الى مستشفى جبل عامل(2).

– نقل وإسعاف : (15) حالة طارئة.

– إغاثة وإنقاذ : نقل عامل مصاب سقط من شرفة مبنى في مجدل عنجر الى مستشفى شتورا.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.