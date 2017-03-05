«المرابطون» كرَّمت شركس  في «مركز طبارة»

أقامت «حركة الناصريين المستقلين المرابطون» لقاءً تكريمياً لرئيس «التنظيم القومي الناصري» سمير شركس في «مركز طبارة»، بحضور عدد من الشخصيات الحزبية والفعاليات الاجتماعية والدينية والسياسية.

بعد عرض إدارة الإعلام والتوجيه في «المرابطون» فيلماً وثائقياً عن شركس، أشاد أمين الهيئة القيادية في الحركة العميد مصطفى حمدان بمواقف الرئيس العماد ميشال عون، مشيرا الى أنهم « كانوا يظنون باستطاعتهم فصل الرئيس عون عن حقيقته وخاصة فيما يتعلق بسلاح المقاومة، هذا السلاح الذي كنا دائماً نقول لهم ونقول لأهل لبنان ولأهل فلسطين «إياكم أن تخافوا، اطمئنوا لأن هذه الصواريخ المتجهة نحو شمال فلسطين ليست صواريخ مذهبية ولا طائفية.. وهي لتحرير فلسطين».

كما تحدث بالمناسبة، منسق «لقاء الأحزاب والقوى الوطنية» الدكتور بسام الهاشم، عضو المجلس السياسي في «حزب الله» الحاج محمود قماطي، مسؤول الجبهة الشعبية- القيادة العامة في لبنان ابو عماد رامز، نائب أمين الهيئة في «المرابطون»، نائب الرئيس «القومي الناصري في لبنان» درويش مراد، والعائلة.