فيصل: أحداث مخيم عين الحلوة إساءة لصورة النضال الفلسطيني

أحيت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» ذكرى انطلاقتها الـ«48» بمهرجان حاشد أقامته في قاعة «رسالات» في الضاحية الجنوبية حضره سفير دولة فلسطين اشرف دبور، أمين عام الحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب، والقائم بأعمال السفارة الكوبية وعدد من قادة وممثلي الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية.

بدأ المهرجان بكلمة ترحيبية من عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية فتحي كليب، تلاه غريب، ثم النائب السابق حسن حب الله باسم «حزب الله»، والمحامي رمزي دسوم باسم «التيار الوطني الحر»، ومحمد الجباوي باسم «حركة أمل»، والدكتور سرحان سرحان باسم «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وأكدت الكلمات على وجوب «تحكيم لغة العقل بين الفصائل الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، والسعي لإنجاح «الدعوة لإقرار الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في لبنان».

وختاماً تحدث عضو المكتب السياسي لـ«الجبهة الديمقراطية» علي فيصل فقال: «إن القضية الفلسطينية تمر في اخطر مراحلها نتيجة تسارع المشروع الاستيطاني المدعوم أميركياً في إطار «مشروع القدس الكبرى».

وحول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان اعتبر فيصل: «أن سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والامنية يشكل عاملا ضاغطا على كل الحالة الفلسطينية في لبنان»، معتبراً «أن استهداف مخيم عين الحلوة بتوتيرات أمنية متكررة وترويع الناس وضرب مصالحهم وحياتهم اليومية هو بالتأكيد إساءة الى صورة النضال الفلسطيني، وتقديم المخيمات على غير حقيقتها وليس باعتبارها مواقع نضال متقدم تدافع عن حقوقها وأيضاً بؤر بؤس وحرمان وبالتالي فان تكرار هذه الأحداث من شأنها المساس بقضية اللاجئين وبحق العودة».

وتم خلال المهرجان تكريم الزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو، المطران الراحل هيلاريون كابوتشي بمنحهما درع فلسطين تقديرا لمواقفهما الشجاعة في دعم الشعب الفلسطيني.

وقد تسلم السفير دبور درع المطران كابوتشي.