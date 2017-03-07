الدفاع المدني: اخماد حرائق ونقل واسعاف 7 حالات طارئة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان انه ” تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال 24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق:

* أعشاب: بيت مري – عين زحلتا.

* منازل: بئر العبد – تل أندي (عكار) – النخلة ونقل جثة مواطن الى المستشفى.

* سيارات: البترون – الخيام – العاقبية – البيسارية – بر الياس.

* مختلف: أعشاب وأشجار مثمرة في المجدل – خيم للنازحين السوريين في سرعين – حطب في الصويري.

– حوادث سير: الأوزاعي ونقل جريح الى مستشفى الرسول الاعظم – المدينة الرياضية ونقل جريحة الى مستشفى الرسول الأعظم – فردان ونقل مصاب الى مستشفى المقاصد.

– نقل وإسعاف : (7) حالات طارئة.