الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في البيان الآتي:

“تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

* أعشاب : علما الشعب – البص – رشميا – مزرعة الضهر- غزير – المنصورية.

* منازل : تعمير الحارة (صيدا) – المنية.

* سيارات : شاحنة من نوع بيك اب على اوتوستراد حالات.

* مؤسسات : داخل معمل لتصنيع الأوراق في سد البوشرية.

* مختلف : داخل مصعد كهربائي في بيت مري.

– حوادث سير : بكفيا ونقل جريحين الى مستشفى بحنس – قرنة شهوان ونقل جريحة إلى مستشفى بيت شباب – الفيدار ونقل جريح الى مستشفى الماريتيم في جبيل – اوتوستراد جونية ونقل جريحتين الى مستشفى سيدة لبنان في جونية – الكسليك ونقل جريحة الى مستشفى سيدة لبنان – وادي جيلو ونقل مصاب إلى مستشفى جبل عامل.

– نقل وإسعاف : (7) حالات طارئة – نقل جثة مواطن من الحمرا الى مستشفى بعبدا الحكومي.

– إغاثة وإنقاذ : انقاذ مراهقين علقا في بقعة جغرافية صخرية وعرة وشديدة الانحدار في بيت مسك – إعادة فتح الطريق في ترشيش بسبب الثلوج – إزالة الأتربة عن طريق كفرسلوان.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.