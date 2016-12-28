«ندوة العمل» تخشى من قانون انتخابي يشوّه النسبية

لاحظت اللجنة التنفيذية «لندوة العمل الوطني» في اجتماعها الاسبوعي برئاسة عبد الحميد فاخوري، أن البيان الوزاري لحكومة «استعادة الثقة» «تجاهل ذكر قانون انتخابات مجلس النواب العتيد إلا بأوصاف عامة لا تسمن ولا تغني من جوع، بل بدا واضحا من التصريحات التي أطلقت من داخل المجلس وخارجه أن هناك دلائل تشير إلى سعي حثيث من البعض للتوافق على قانون يشوه النسبية ويلبي مطالب المعترضين من الطبقة السياسية تحت شعار «ليس هنالك بالامكان أحسن مما كان»، وهو شعار خادع ومضلل لطالما استعمل في لبنان يضرب عرض الحائط باستعادة ثقة الشعب بالدولة التي يجري التطبيل والتزمير لها».

وقال في بيان: «إن المجتمع المدني بمختلف هيئاته والأحزاب والشخصيات التي تدعم النسبية وترفض المساومة عليها مطالبة اليوم قبل الغد بتكثيف الجهود واللجوء إلى مختلف الوسائل والأساليب للمطالبة بقانون انتخابي على أساس النسبية، ولبنان دائرة واحدة أو دوائر كبرى التي وحدها تستعيد ثقة الشعب وتدعم العهد في خطواته الأولى».