هل يحفز طموح الآخرين التحالف بين الحريري وميقاتي

طرابلس – محمد الحسن:

يسود الغموض الحالة السياسية في طرابلس والشمال في ضوء مختلف التطورات التي سجلت في الاونة الاخيرة، وذلك بدءاً من تصدع الحلف الميقاتي الحريري مرورا بتفسخ التفاهم الكرامي العوني ومروراً ايضا بكلام الثنائي الماروني عن التوجه لاستعادة كل النواب المسيحيين لصالح تفاهم الفريقين وصولا الى الكلام عن اعتبار اشرف ريفي هدفا بالنسبة للحريرية السياسية.

يبدو المشهد بذلك شديد التعقيد، والإشكاليات اكثر من البديهيات، فأي المخارج ستعتمد فعلا في طرابلس عاصمة السياسيين السنة الثانية بعد بيروت، او في عكار معقل الاصوات التي شكلت منذ العام 1992 خزانا بشريا انتخابيا مرجحاً؟

يتوقف في الواقع المراقبون في الشمال عند الطموح العوني والقواتي لإشغال المقاعد الارثوذكسية والمارونية في عكار، وقد مهدوا لذلك بمعارك لم تستثن النائب هادي حبيش الذي كان شديد القرب من القوات، الا انه وإبان الانتخابات البلدية الاخيرة ظهر بمظهر الخصم، الأمر الذي بدد مشاهد التودد للعام 2005 وما بعد ذلك، كما لم يتوقف العميد وهبي قاطيشا عن الحركة، في سياق اداء قواتي منظم ومدروس بعناية واتقان.

السؤال هنا، وفي ضوء الحراك في عكار المتصل بالتطورات اللبنانية، هو: هل يتخلى الرئيس سعد الحريري عن مقاعد عكار المسيحية للقوات والعونيين؟ وهل سيقوم بذلك بفعل قانون النسبية ام من خلال تفاهم يسقط الحصرية الحريرية في عكار لصالح الثنائية المارونية؟

أسئلة كثيرة عن شكل الحكومة ومَن دخل اليها والأسماء التي شكلت شطريها، وما تبع ذلك من انطباع مفاده ان بعض التأليف جاء موحيا بنمط جديد من اداء لتيار المستقبل. فلا يحلل احد المشهد السياسي الا بنظرة مستقبلية متفائلة لصالح المستقبل او حتى متوجسة، ولو رافق كثيرون هذا التوجس بنوع من الخوف على شكل ونفوذ المجلس النيابي بعد الانتخابات النيابية العتيدة.

يبدو الترقب في هذه الحالة للموقف والتوجه الحريريين مهما بل دقيقا، فعكار كما طرابلس تترقب القرارات الهامة لتتبين مصير الكتلة الشمالية النيابية وقبل ذلك مصير العلاقات السنية السياسية. والاسئلة تطرح على الرئيس نجيب ميقاتي وايضا على اخرين حول مصير قوى أخرى كالنائب محمد الصفدي وتيار الرئيس عمر كرامي وحالة اشرف ريفي.

في طرابلس العين اولاً على «الوسادة الخالية»، اي المقعد الارثوذكسي، الذي شغر باستقالة النائب روبير فاضل الملتبسة، ولعله انطلاقا من ذلك تكثر الاحتمالات كما التوجهات، فثمة فريق يريد ان يثبت حضوره البديهي، اي تيار «العزم» ومرشحه الوزير السابق نقولا نحاس، وثمة طرف يريد ان يختبر مجددا قوته الانتخابية، اي اللواء اشرف ريفي، وهو ضغط كثيرا لاجراء الانتخابات الفرعية ليختبر قوته مجددا بعد عودة الرئيس الحريري الى السلطة، وما رافق ذلك من انطباع بأن العودة الى السلطة انعشت «المستقبل» كما هي الحال بعد المؤتمر العام في «البيال». وريفي اتصل فعلا بشخصية ارثوذكسية وهي معروفة في طرابلس، وقد نشطت لوقت طويل قبل ان يصيبها اليأس جراء الأداء العام فانكفأت، ولا يقتصر الامر على ذلك، فالسيد طوني حبيب الذي آل مآله الى ارتباط جديد مع «التيار الوطني الحر» يرغب هو ايضا بخوض هذا المعترك باسم التيار هذه المرة.

وبالطبع لا يغض اي من الفرقاء السياسيين العين عن مقعد طرابلس الماروني في اي انتخابات مقبلة، وهو اي المقعد الماروني من حصة الكتائب حالياً، ولو كان ابن جورج سعادة هو الممثل الفعلي للحزب، اي النائب سامر سعادة. ويمكننا ان نتوقع ان دخان التسابق على هذه المقاعد المسيحية سيعلو مع بدء اي معترك انتخابي منتظر.

إزاء هذا الوضع الشائك، تبقى التفاهمات الحريرية الميقاتية وحدها القادرة على ضبط عقارب الامور والمعايير وحتى التوازنات في كل الشمال بدءاً من عكار وصولا الى طرابلس مرورا بالمنية والضنية وطبعا زغرتا.

ولكن الظاهر حتى تاريخه، ان الامور بين الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي غير مستقرة، لم يدخل الجانبان في فراق، انما بعض اداء هنا نكأ جراحاً هناك، والدواء ليس بيد فريق دون الآخر، اما العلاج فقد يكون عبر ملائكة تحضر مجالس كلا المقامين وتحرص على ودهما لبعضهما البعض. وعلى ذلك يبنى احتمال التلاقي وتنقية العلاقات من الشوائب الاخيرة.

اما الشمال، والذي صار مؤخراً على لسان بعض السياسيين، وفي مفكرة اعمال الخير لدى آخرين، فهو مقبل على ما يبدو على معترك في ساحة لا يلعب فيها الرموز السنة فقط، بل إن اللاعبين من طوائف اخرى يسترقون النظر الى مدن الشمال ومقاعده، ومن هنا تبدو اصول بعض المعارك الخفية مبررة من استهداف لمفتي الشمال هنا، والى معارك جانبية معبرة هناك.

الأهم ان تتوفر الفرصة للشمال كي يأخذ حظاًً من تنمية افتقدها في طرابلس كما في عكار والمنية والضنية.