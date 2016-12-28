وهاب لنصرالله: الحلفاء أولى بالتطمين من الخصوم

وجّه رئيس «حزب التوحيد العربي» وئام وهاب كتابا مفتوحا الى الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، اكد فيه» بأن الحلفاء أولى بالتطمين من بعض الخصوم الذين ما تركوا مناسبة إلا واستغلوها في محاولة إذلالنا وهزيمتنا ومنع الهواء عنا إذا استطاعوا».

وقال: نحن مع طمأنة الطوائف الخائفة، ولكن لسنا مع طمأنة أشخاص يريدون الإستمرار في اعتقال الطوائف لمصالحهم الشخصية، ونحن الأولى بالتطمين من جهاد الصمد وكمال الخير في الشمال الى أسامة سعد في صيدا صعودا حتى عبد الرحيم مراد وفيصل الداود في البقاع مرورا بكل الحلفاء الذين ما بدلوا تبديلا. ولا أعتقد بأن أحمد فتفت وفؤاد السنيورة، ومروان حمادة ووائل أبوفاعور مع احترامي للجميع في حاجة الى تطمين.

ورأى أنه آن الأوان لنطمئن اللبنانيين بمعزل عن الأشخاص لقانون انتخاب يضمن صحة التمثيل. لقد طمأنت سوريا البعض لمدة 15 عاما، فماذا كانت النتيجة؟ كانوا أول من انقلبوا عليها، فهل نكرر التجربة؟

وسأل: هل نهمل القوى الحليفة والشريفة التي لا تتغير لمصلحة قوى متلونة ومستعدة للانقلاب في أول لحظة؟