الحكومة تنال ثقة مجلس النواب بأكثرية 87 نائباً: 92 حضروا 4 حجبوا وإمتناع نائب

نالت حكومة الرئيس سعد الحريري ثقة مجلس النواب بأكثرية 87 صوتاً، ليبدأ العد العكسي لترجمة الأقوال بالأفعال. فبعد ثلاث سنوات من الإنتظار، والتعطيل والشلل المؤسساتي، جاءت الإنطلاقة للمؤسسات الدستورية بزخم كبير، بدأ مع إنتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وثم بتكليف الرئيس سعد الحريري بالحكومة، وتشكيلها، وإنجاز البيان الوزاري بلمحة بصر، ومن ثم نيلها الثقة، بسرعة قياسية لم تعهدها الحكومات او المجالس النيابية السابقة، ولعلّ التوافق الذي حل على القوى السياسية، حمل الترياق ولكن هذه المرة من الداخل وليس من العراق – او هو ما تحاول القيادات السياسية تعميمه بقالب لبناني وإن بنكهة خارجية او رضى خارجي، سارع في إيجاد التسوية السياسية بكل مندرجاتها، وإن كانت العبرة الأساس تبقى في عمل الحكومة ومقاربتها للملفات الضاغطة من جهة، والتعاون مع المجلس النيابي الذي عانى ما عاناه من التعطيل، وفي أولوية هذا التعاون «إقرار الموازنة والتوصل الى قانون إنتخابي جديد» يرضي الحد الأدنى من الهواجس والطموحات وهو ما تعهد به رئيس الحكومة، وإلا فإن الإبقاء على القانون الحالي اي «الستين»، سيفرمل إنطلاقة العهد وحكومة الإنتخابات، ويكون بمثابة تمديد مبطن للأزمة، (حيث تؤكد المصادر ان اي تمديد تقني سيكون فقط في حال تم الإتفاق على قانون جديد لا يزال حتى الساعة يتراوح بين المختلط الذي يجمع النسبي الى الأكثري، او التأهيل اولاً على اساس القضاء او الطائفة وثم المحافظة )، لا سيما وأن العمل الأساس للحكومة في عمرها القصير، هو تمرير القانون في المهلة المتبقاة للمجلس النيابي الحالي، حيث حكماً تعتبر مستقيلة، دون ان ننسى ان العقد العادي للمجلس ينتهي مع نهاية شهر كانون الأول الحالي.

إذا، وإستنادا الى كل ذلك، نالت حكومة «استعادة الثقة» برئاسة الرئيس الحريري ثقة مجلس النواب ب87 صوتا، من اصل 92 نائبا شاركوا في الجلسة – فيما تعداد المجلس الحالي 126 نائباً ( بشغور مقعدين بوصول الرئيس ميشال عون للرئاسة وإستقالة النائب روبير فاضل)-، فيما حجبها عنها 4 نواب وامتنع نائب واحد، وتعيد المصادر النيابية سبب غياب 34 نائباً الى امرين : تزامن الجلسة مع عطلة الأعياد وسفر النواب، بالإضافة الى غياب سياسي للبعض وتحديداً للمقاطعين او من لم يشاركوا في التسوية، فيما لو حضر من غاب من النواب لكانت الثقة تجاوزت المائة صوت بأشواط.

ومن الواضح ان هذه التسوية، إندرجت على المناقشات النيابية – التي إقتصرت على يوم واحد وفي ثمان ساعات وعلى 22 نائباً ونصف ساعة في اليوم الثاني للتصويت على الثقة – في الوقت التي كانت تمتد لأكثر من ثلاث او اربعة أيام، حيث لم تشهد حدة او إرتفاع في وتيرتها كالمعتاد، بإستثناء بعض الخروقات الطفيفة، في حين حملت مواضيع البحث بمعظمها إنتقادات لبعض الممارسات السابقة مطالبات وآمال بتحسين ما سببته الخلافات السياسية والإنقسامات في حكومة الرئيس تمام سلام، والهدوء نفسه ظهر بوضوح في كلمة الرئيس الحريري امام النواب – في غياب اي ردود للوزراء – وتحديدا عند ذكره موضوع السلاح والإستراتيجية الدفاعية، حيث شدد على ان هذا البند لا يحل الا بالحوار، دون ان يأتي على ذكر احد بالأسماء، منوهاً بالتعاون بين جميع القوى السياسية، الحلفاء والخصوم، والذي انتج إيجابية اعادت إطلاق عجلة المؤسسات.

رد الحريري

إستؤنفت الجلسة في يومها الثاني والأخير، برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وأعضاء الحكومة والنواب، وخصصت لرد رئيس الحكومة على مداخلات النواب التي أدلوا بها في جلسة مناقشة البيان الوزاري، فأكد من على المنصة وقوفاً على : أن «الحكومة ستتابع ملف العسكريين المخطوفين إلى حين عودتهم سالمين».

وقال: «نعم، هناك قضايا خلافية ما زالت لدينا في البلد، مثل موضوع السلاح، حيث أن توافق الحد الأدنى يقول أن هذا الموضوع متروك للاستراتيجية الدفاعية، والحكومة في هذا الشأن كانت واضحة في بيانها، ووضعته في هذا الإطار، لأننا نعلم أن هناك خلافاً على هذا البند، وقلنا بكل هدوء أن هناك استراتيجية دفاعية ويجب أن نجلس ونتحاور في هذا الموضوع».

وأضاف: «في موضوع قانون الانتخابات، الحكومة وضعت في بيانها الوزاري الكلام الذي ينعكس أيضا من مجلس النواب. فعليا، نحن اليوم غير متوافقين على قانون انتخاب، ولكني أؤكد لكم أن كل القوى السياسية في الحكومة، وأنا على رأسهم، نريد قانون انتخابات جديدا، ونريد أن ننجز هذا القانون ومجلسكم الكريم سيقره. أنتم لكم دور ونحن لنا دور. وأنا أعتبر أنه، بما أن أحدا لم يأتِ على ذكر الكوتا النسائية، فإن جميعكم موافقون عليها إن شاء الله».

وتابع: «بالنسبة إلى المحكمة الخاصة بلبنان، نحن أكدنا التزامنا بها بشكل جازم ونهائي، ولكن يبدو أن هناك إشكالا في قراءة عبارة «مبدئياً» في الفقرة المتعلقة بالمحكمة. الجملة تقول أن «الحكومة ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان، التي إنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة»، والمقصود أن المحكمة إنشئت من حيث المبدأ لإحقاق الحق، ولا أعتقد أن هناك أي خلاف حول ذلك.

وقال: «بخصوص وثائق الاتصال، هناك قرار من مجلس الوزراء بإلغاء العمل بهذه الوثائق، ما لم تستند إلى استنابة قضائية. قد تكون بعض الأجهزة لم تلتزم بعد بهذا القرار، وأنا أؤكد للجميع أننا لن نسمح بأي تجاوز في هذا المجال، وقرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص يجب أن ينفذ».

وعن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قال الحريري: «سنعمل على إصدار التشريعات في أسرع وقت ممكن بالتعاون معكم يا دولة الرئيس، لأن هذا الموضوع طرحناه في حكومة العام 2010، ولكنه حتى اليوم لم يتحقق، وهذا أمر مؤسف. فعليا كان يجب أن يقر منذ زمن ويجب أن يحصل في أسرع وقت ممكن».

وأردف قائلا: «أما بالنسبة إلى النفط، فإن هذه القضية فيها تسلسل، أولا يجب إصدار القوانين المراسيم التطبيقية في مجلس الوزراء، ويجب أن نقر النظام الضريبي الخاص بالقطاع الذي هو موجود على ما أظن في مجلس النواب، وإطلاق دورة التراخيص، ويجب أيضا إقرار الصندوق السيادي، وهذا أمر سنعمل عليه. علينا أن نبدأ أولا بإقرار المراسيم، وتباعا كل الأمور يجب أن تتوالى. بالنسبة لنا هذا الموضوع من أولوياتنا، وهذا هو تسلسله».

اضاف: «في ما يتعلق بالفساد والرقابة والقضاء، نحن أكدنا في بياننا الوزاري على تأمين استقلالية القضاء وتحصينه من التدخلات، وعلى مكافحة الفساد. ولأول مرة هناك وزير مهمته مكافحة الفساد، ولا أظن أن أحدا قام بذلك قبلا في لبنان. لكن لنكن أيضا واقعيين، فنحن أصبحنا في نهاية العام 2016 وبداية العام 2017، وما زلنا دولة تعتمد على الورق والقلم. إذا أردتم أن نقضي على الفساد فلا بد من مكننة الدولة، لأنه من غير الطبيعي أن الدولة بأكملها ما زالت تعتمد على الورقة والقلم والكربون. جزء كبير من الفساد يقضى عليه بمكننة الدولة. وهنا أيضا أتوجه الى الزملاء النواب وكل اللبنانيين بالقول، أن توجيه الاتهامات لكبار القضاة بدون دليل هو نوع من التشهير، وهو ما لا يجوز، خصوصا أن القضاة لا يملكون إمكانية الرد، بحكم واجب التحفظ المفروض عليهم».

وتابع: «أود أن أقول أنه منذ أن انتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كان هناك تشكيك في البلد، وكانت هناك أصوات كثيرة تتساءل عما يحصل، ولكننا رأينا أن البلد ارتاح. ثم حصل تشكيك حول من سيسمون لرئاسة الحكومة، والحمد لله حصل التكليف، ثم كان هناك تشكيك بأن سعد الحريري سيكلف ولكن من يعلم متى سيشكل الحكومة؟ وتشكلت الحكومة برقم قياسي كما رأى الجميع، وبعد ذلك حصل تشكيك أيضا بأنه ستكون هناك مماطلة في انجاز البيان الوزاري وأنه ولن ينتهي، ولكن والحمد لله أنجز في جلستين فقط».

وختم الرئيس الحريري قائلا: «ما أود قوله، دولة الرئيس، أيها الزملاء، أن هناك إيجابية في البلد وهناك تعاون، لأن القوى السياسية وصلت إلى مكان اكتشفت فيه أنه لا يمكننا أن نتقدم في هذا البلد ما لم يكن هناك توافق. قد نقول أن هذه الأمور حصلت لأسباب إقليمية أو غيرها، ولكني أؤكد لكم أن هذا الموضوع ليس إقليمياً، بل كانت هناك خطوات لبنانية بحتة اتفق عليها اللبنانيون على أساس أن نسير في هذا المسار. كل منا تحمل خطرا معينا، إن كنا نحن أو الأفرقاء الذين كنا مختلفين معهم، ان كان مع «حزب الله»، أو «التيار الوطني الحر» الذي كان في مكان آخر عنا، وكذلك بالنسبة إلى «القوات اللبنانية»، ولكننا قررنا أن نسير سوياً لمصلحة الناس، لأن الناس فعليا تعبوا، وهم يريدون نتائج عملية. نحن واجبنا في هذه الحكومة أن ننكب على إنجاز كل الأولويات التي أوردناها في البيان الوزاري ونعمل على هذا الأساس. قد لا نستطيع وضع كل ما نريد، لأنه اساسا، عمر الحكومة سيكون حوالى الستة أشهر، ولكني أؤكد لكم إن شاء الله، أننا جميعا سنعمل على إقرار قانون انتخابات جديد. بناء على ذلك، تطلب الحكومة ثقتكم، ثقة مجلس النواب».

التصويت بالمناداة وتهنئة الحكومة

ثم لفت الرئيس بري «السادة النواب الى ضرورة التزام المادة 85 من النظام الداخلي التي تحدث عن التصويت على الثقة بالمناداة بالاسماء بعبارة ثقة او لا ثقة او ممتنع».

ومنح مجلس النواب الحكومة الثقة بأكثرية 87 صوتا، وحجب الثقة نواب حزب الكتائب: سامي الجميل، نديم الجميل، وسامر سعادة، والنائب خالد الضاهر، وامتنع نائب «الجماعة الاسلامية» عماد الحوت عن التصويت.

واعلن الرئيس بري نيل حكومة الرئيس سعد الحريري الثقة بأكثرية 87 صوتا.

وجاءت النتيجة على الشكل الآتي: المقترعون 92 نائبا، ثقة 87، لا ثقة 4، وممتنع واحد.

وفي نهاية الجلسة، وقبل تلاوة محضر الجلسة، توجه الرئيس بري بـ«التهنئة والمباركة للبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً، بعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية».

وبعد رفع الجلسة، تلقى الرئيس الحريري واعضاء الحكومة الجديدة تهنئة النواب الذين صافحوه فرداً فرداً في القاعة العامة قبيل خروجهم.