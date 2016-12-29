وفد «الدوما» الروسي استطلع «المستقبل» و«حزب الله»

التقى وفد من كتلة نواب تيّار «المستقبل» برئاسة النائب الدكتور عاطف مجدلاني وعضوية النواب: عمار حوري، باسم الشاب، محمد الحجار وأمين وهبة، مساء امس في «بيت الوسط»، وفداً من مجلس الشيوخ الروسي برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية قسطنطين كوساتوف يرافقه السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين، وتناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها على مختلف الصعد.

وأوضح النائب مجدلاني ان الوفد الروسي أجرى جولة أفق في أوضاع المنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية، مذكّراًَ «بالعلاقات الوثيقة التي تربط تيار المستقبل بالقيادة الروسية، والتي ارساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري والزيارات الاخيرة للرئيس سعد الحريري الى موسكو ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين روس».

ولفت مجدلاني الى «ان الازمة السورية لم تغب عن اللقاء، حيث ركّز النواب على ان الارهاب والديكتاتورية وجهان لعملة واحدة.» وقال: «نحن من جهة ضد الارهاب والتطرّف، لكننا في الوقت نفسه ضد الديكتاتورية في الحكم وما ترتكبه من جرائم في حق شعبها».

وأوضح مصدر نيابي شارك في اللقاء لـ«اللواء» ان لقاء الوفد الروسي مع نواب «المستقبل» لم يخرج عن إطار شرح مواقف الطرفين من قضايا المنطقة، ولا سيما الإرهاب والأزمة السورية، وهي مواقف معروفة لكل الطرفين، وأن القصد من الزيارة كان لاستطلاع هذه المواقف.

وكان الوفد الروسي والذي ضم رئيس لجنة العلاقات الخارجية كوساتوف ونائب رئيس اللجنة زياد سبسي واندريه كيمكوف وعضو لجنة الدفاع الكسي كونداراتيف، زار قبل ذلك كتلة «الوفاء للمقاومة» حيث التقى رئيس الكتلة النائب محمد رعد في حضور النواب علي عمار وحسن فضل الله وعلي المقداد.

وأوضح بيان للكتلة، أن «البحث تناول العلاقات البرلمانية والتطورات في لبنان والمنطقة وخاصة في سوريا، في ضوء المستجدات الاخيرة. وأكد رعد على أهمية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك وأهمية الدور الروسي في سوريا لمكافحة الارهاب الذي يستهدف المنطقة، وجدد تعازيه لروسيا، قيادة وشعبا، بالسفير الروسي في تركيا وبضحايا الطائرة الروسية التي سقطت في البحر الأسود».