جرح فلسطينية برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا

أصيبت فلسطينية بالرصاص امس بعدما اقتربت وهي تحمل سكينا من رجال أمن إسرائيليين متواجدين على حاجز بين القدس والضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن الفلسطينية دخلت في الممر المخصص للآليات على حاجز قلنديا رغم النداءات المتكررة لها من قبل الحراس للتوقف.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد إنه بعدما واصلت تقدمها بسرعة باتجاه الحراس، أطلق هؤلاء النار على ساقيها، فأصيبت بجروح طفيفة.

ولفتت الشرطة إلى أن الفلسطينية تبلغ من العمر 35 عاما وتتحدر من القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل.

ومنذ تشرين الأول 2015 استشهد 246 فلسطينيا في هجمات او محاولات هجوم او في مواجهات في اسرائيل والضفة الغربية المحتلة. وقتل ايضا خلال الهجمات 36 اسرائيليا واميركيان واردني واريتري وسوداني.

(ا.ف.ب