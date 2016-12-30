سريان وقف النار في سوريا يفتح الباب للتسوية بمشاركة أميركية وعربية

دأ منتصف ليل أمس سريان وقف اطلاق نار شامل في سوريا بموجب اتفاق روسي تركي، قد يفتح الباب لتسوية سياسية للنزاع المستمر منذ نحو ست سنوات بمشاركة أميركية وعربية. ويؤكد دخول الاتفاق حيز التنفيذ جدية الأطراف الدولية في الانتقال بالوضع السوري من الميدان العسكري إلى طاولة المفاوضات عبر الالتزام بالاتفاق وشموله وعدم الاطاحه به على غرار اتفاقات أخرى سابقة.

وبعد لقاءات عدة في تركيا بين مبعوثين روس وممثلين للفصائل المعارضة، اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس التوصل الى وقف لاطلاق النار ضمن اطار اتفاق بين النظام السوري وفصائل المعارضة يتضمن بدء محادثات سلام دولية مع تركيا وايران في استانة عاصمة كازاخستان.

وقال بوتين ان «حدثا انتظرناه منذ زمن وعملنا كثيرا من اجل التوصل اليه تحقق قبل بضع ساعات».

ووصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اتفاق وقف اطلاق النار بانه «فرصة تاريخية» لانهاء الحرب في سوريا.

وابدى كل من الجيش السوري والفصائل المقاتلة والائتلاف السوري المعارض موافقتهم على وقف اطلاق النار تزامنا مع ترحيب الامم المتحدة بالاتفاق، املة أن يسمح بايصال المساعدات للمدنيين.

وتحدث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن سبع مجموعات تمثل 62 الف مقاتل من «ابرز قوات» المعارضة، وقعت على اتفاق وقف اطلاق النار مع دمشق، بينها حركة احرار الشام الاسلامية التي تحظى بنفوذ.

واكد بوتين واردوغان خلال اتصال هاتفي امس اهمية «تعزيز التعاون في مكافحة الارهاب»، مشددين وفق بيان للكرملين على ان «وقف اطلاق النار لا يشمل مجموعات ارهابية وبالدرجة الاولى تنظيم الدولة الاسلامية».

وبحسب بيان الجيش السوري، «يُستثنى» من القرار «تنظيما داعش وجبهة النصرة الارهابيان والمجموعات المرتبطة بهما».

الا ان اسامة ابو زيد المستشار القانوني لفصائل المعارضة الذي شارك في المفاوضات مع الجانبين الروسي والتركي، اكد في مؤتمر صحافي في انقرة ان الاتفاق «يشمل جميع المناطق وجميع الفصائل العسكرية الموجودة في مناطق المعارضة السورية».

وشدد احمد رمضان رئيس الدائرة الإعلامية في «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» على ان «الاتفاق يستثني فقط تنظيم الدولة الاسلامية وتنظيمات ارهابية اخرى» لكنه يشمل جبهة فتح الشام .

واوضح ان الاتفاق يسري على «جميع المناطق التي تتواجد فيها المعارضة المعتدلة او تلك التي تضم المعارضة المعتدلة مع عناصر فتح الشام على غرار ادلب».

وبالتوازي مع اتفاق وقف اطلاق النار، اعلنت موسكو بدء الاستعدادات لمحادثات سلام يفترض ان تعقد في استانة قريبا، في كانون الثاني على الارجح.

وافاد الكرملين في بيان عن اتصال هاتفي بين بوتين ونظيره السوري بشار الاسد، اللذين ابديا «وجهة نظر مشتركة بان اطلاق المفاوضات في استانة حول تسوية سلمية سيشكل خطوة مهمة باتجاه الحل النهائي للازمة».

واكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان دمشق ستشارك في محادثات استانة، مؤكدا ان «كل شيء يطرح قابل للنقاش عدا السيادة الوطنية وحق الشعب السوري في اختيار قيادته».

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «سنبدأ مع تركيا وايران الاعداد للقاء استانة»، مضيفا ان موسكو مستعدة لدعوة مصر وتحاول جذب قوى اقليمية اخرى كالسعودية وقطر والعراق والاردن.

(«اللــواء»-وكالات)