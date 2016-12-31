مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار الهدنة في سوريا

وناقش مجلس الأمن خلال مشاورات مغلقة مشروع القرار الذي يدعم وقف إطلاق النار في سوريا ومفاوضات السلام المقبلة المقررة في أستانا.

ونص اتفاق رعته روسيا وتركيا على إجراء جولة محادثات سياسية جديدة الشهر المقبل في عاصمة كازاخستان، في محاولة لإنهاء النزاع السوري، الذي خلف أكثر من 310 ألف قتيل وملايين النازحين منذ 2011.

وأبرمت روسيا وتركيا، الخميس الماضي، اتفاق وقف إطلاق النار بعيدا عن الولايات المتحدة التي شاركت في اتفاقات سابقة لم تصمد على الأرض.

ودخل الاتفاق وقف النار بين الحكومة والمعارضة في سوريا حيز التنفيذ في منتصف ليل الجمعة.

وبدأ اتفاق وقف إطلاق النار صامدا في يومه الأول، إذ ساد الهدوء في جبهات القتال الرئيسية في البلاد، باستثناء عدة خروق أبرزها قرب دمشق.