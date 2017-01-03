الياس وارديني في رقصته الاخيرة… (فيديو)

حمل أصدقاء وأقارب الشهيد الشاب الياس وارديني نعشه من مستشفى القديس جاورجيوس في الاشرفية الى كنيسة سيدة الدخول في الاشرفية، على وقع المفرقعات النارية وموسيقى “الزفة”.