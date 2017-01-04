المطارنة الموارنة طالبوا بقانون عادل

دعا المطارنة الموارنة المسؤولين ان يضافروا جهودهم للقضاء على الارهاب ونشر السلام المبني على الحقيقة والعدالة، وطالبوا الحكومة باقرار قانون جديد وعادل للإنتخابات يؤمِّن التمثيل الصحيح لجميع أطياف المجتمع اللبناني، وإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها الدستوري.

عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال بشاره بطرس الراعي وفي ختام الاجتماع أصدروا بياناً اعربوا فيه أسفهم «أن يبدأ العام الجديد مغموسا بدم ضحايا بريئة من بينهم ثلاثة لبنانيّين سقطوا في اعتداء اسطنبول الإرهابي منوهين بما قامت به الدولة اللبنانية من جهود ومساعدات، وعلى تضامن اللبنانيين في مواجهة هذه الكارثة».

وادان البيان بشدّة «كلّ التفجيرات والتعديات الإرهابية التي حصلت في المدّة الأخيرة في عدّة بلدان من المنطقة وسواها، ولاسيّما تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة، والتفجير في الكرك، والتفجيرات المتكرّرة في العراق، وشاحنة برلين، إلخ، مناشداً جميع المسؤولين أن يضافروا جهودهم للقضاء على الإرهاب بكلّ أشكاله، ويغلّبوا منطق المحبة والمصالحة، ونشر السلام المبني على «الحقيقة والعدالة والحرية والمحبة»، ويستجيبوا لدعوة البابا فرنسيس في رسالته الأخيرة ليوم السلام العالمي، باعتماد «اللاعنف» أسلوبًا للسياسة من أجل السلام.

وهنأالحكومة اللبنانية الجديدة التي تشكّلت ونالت ثقة المجلس النيابي في غضون أيام قليلة، متمنيا لها التوفيق في معالجة الأمور الملحّة المنتظرة منها، ولا سيّما إقرار قانون جديد وعادل للإنتخابات يؤمِّن التمثيل الصحيح لجميع أطياف المجتمع اللبناني، وإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وتعزيز النهوض الاقتصادي والمالي، والعمل الجدّي على محاربة الفساد في مؤسسات الدولة وفي المجتمع، وعلى إيقاف الهدر والتعدّي على المال العام، ومعالجة شؤون المواطنين وتأمين الخدمات العامة الأساسية لهم، ولا سيّما الفقراء منهم وأصحاب الدّخل المحدود.

ونوه بالجيش اللبناني وكلّ المؤسّسات الأمنية، لما بذلوه ويبذلونه من تضحيات وجهود للحفاظ على سيادة الوطن وأمن المواطنين، ولا سيّما في فترة الأعياد المباركة، مطالباً المسؤولين في الدولة بمضاعفة إمكانية الدعم اللازم لهذه المؤسّسات كي تتمكّن من متابعة مهامها الوطنية.

ورأى بارقة أمل في قرار بعض الدول المعنيّة مباشرة بالحرب في سوريا، اعتمادَ وقف إطلاق النار، بعد نهاية معركة حلب، وفي موافقة مجلس الأمن على هذا القرار، دعوةً للعمل الجدّي على إنهاء الحرب في هذه البلاد وسائر بلدان منطقتنا المشرقية المعذّبة. وقال:لقد آن الأوان كي يقتنع الجميع بأنّ «السلام هو الخطّ الوحيد والحقيقي للترقّي البشري»، على حدّ قول الطوباوي البابا بولس السادس في رسالته لليوم العالمي الأول للسلام، سنة 1968 .