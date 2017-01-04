مجلس الوزراء يُقرّ مرسومي النفط رغم اعتراض وزيري جنبلاط وتعيين كريدية لـ«أوجيرو» والأيوبي للاتصالات

خرقت «تقنية» النقاشات التي دارت داخل أوّل جلسة عملية لمجلس الوزراء بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ولا سيما منها النفطية والتعيينات في وزارة الاتصالات، الوقت الذي حدّد لجلسات الحكومة بثلاث ساعات، فتمت إضافة ساعة ونصف الساعة لاستكمال البحث، رغم أن مراسيم النفط التي استهل بها النقاش في البنود المدرجة اصلاً في بدايات الجدول كانت «نجم الجلسة»، واستغرق بحثها اكثر من ساعتين من دون أن تتمكن الحكومة من تمرير معظم بنود الجدول، بما في ذلك المرسومين الأساسيين للنفط واللذين اعتبرهما وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل «اول انجاز حكومي».

أما باقي البنود النفطية والتي تتعلق بالصندوق السيادي والقانون الضريبي والتي تحتاج إلى درس في مجلس النواب، فشكلت لجان وزارية لمتابعتها، وحدد لها مهلة ثلاثة أسابيع لإنجاز عملها، فيما لم يتسن للمجلس درس موضوع المعاينة الميكانيكية لضيق الوقت.

وبهذا الإنجاز – إذا جاز هذا الوصف – تكون الحكومة الحريرية قد اقرت ما عُجز عن تقريره لمدة 4 سنوات، وعلى الرغم من اعتراض وزيري الحزب الاشتراكي ايمن شقير ومروان حماده، وافق المجلس على مشروعي مرسومين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج.

وعُلم أن مشروع المرسوم الذي يرمي إلى تعديل كامل القسم الثاني (النظام المالي) من المرسوم رقم 7968/2012 (هيئة إدارة قطاع البترول) والذي لم يبت، فسيكون مدار نقاش بين وزيري المال علي حسن خليل والطاقة والمياه سيزار أبي خليل على أن يعود إلى المجلس خلال أسبوع.

وأفادت مصادر وزارية أن الوزير خليل كان أبرز المتحدثين خلال الجلسة عارضاً لما يشبه المطالعات القانونية في ما خص المشروع الخاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية والمحال إلى لجنة وزارية برئاسة الحريري، كما في ما خص مشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الأراضي اللبنانية براً.

ولفتت المصادر الوزارية إلى أن النقاشات وصفت بالتقنية والموضوعية، وكانت هناك استفسارات من الوزراء الجدد الذين يعالجون ملفاً كبيراً ويريدون التدقيق ببعض النقاط، ولا سيما في نقطة الحسابات.

وأفادت المصادر نفسها أن ما من اعتراضات كبيرة سجلت، ولفتت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين إلى انه لا يمكن الحديث عن اعتراضات، إنما تصويب لوضعها على السكة الصحيحة، خصوصاً أن النفط هو ثروة نفطية ملك للجميع، وأن هناك تعاوناً يفترض ان يقوم بين مختلف الوزارات.

ومن جهته، وصف وزير الدولة لشؤون المرأة وحقوق الإنسان جان اوغاسبيان النقاش «بالممتاز»، اما وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق فأوضح أن الجلسة كانت «ايجابية».

ولم يبحث المجلس في «تغريدات» النائب وليد جنبلاط عن ملف النفط، في حين أن الوزير علي قانصوه كان قد لفت قبيل الجلسة إلى انه سيسأل عن الصندوق السيادي المتعلق بالنفط وعن الشركة الوطنية، وبالفعل أثارهما وسمع كلاماً مطمئناً من رئيس الجمهورية حول الالتزام بهما باعتبارهما قائمين داخل المرسوم وبناء على ذلك صوت على المرسومين.

وذكر أن اعتراض الوزيرين الاشتراكيين كان امتداداً لاعتراض النائب جنبلاط بطبيعة الحال.

آلية التعيينات

إلى ذلك، لم يتم اعتماد آلية تعيين بشأن وزارة الاتصالات، فكان التوافق على تعيين عماد كريدية رئيساً ومديراً عاماً لهيئة أوجيرو، وباسل الأيوبي مديراً عاماً للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، وهي المرة الأولى التي يتم فيها فصل المنصبين عن بعضهما البعض، بعد أن شغلهما عبدالمنعم يوسف لسنوات، وأكد وزير الاتصالات جمال الجراح «نحن في بداية عهد جديد وستكون هناك إدارة جديدة لقطاع الاتصالات».

وأفيد أن يوسف لم يُقل من منصبه ووضع بتصرف رئاسة الحكومة.

وعلم أيضاً أن وزراء اعترضوا على الآلية المتبعة في التعيينات، مؤكدين انها بحاجة إلى إعادة نظر، وحصل نقاش في هذا المجال، أخذ حيزاً واسعاً من النقاش.

وزف وزير الداخلية نهاد المشنوق بشرى إلى جهاز الدفاع المدني، حيث قال: «لقد تمّ إقرار المرسوم الثالث التطبيقي للدفاع المدني الذي من شأنه أن يتم فيه توسيع الملاك من 600 عنصر للدفاع المدني إلى 2500 عنصر»، معتبراً أن ذلك حق لعناصر الدفاع المدني، موضحاً انه سيتم خضوع المرشحين إلى امتحان في مجلس الخدمة المدنية.

ورأى لـ«اللواء» أن هذا المرسوم يعد خطوة كبيرة ويتعلق بهيكلة الدفاع المدني.

وفيما وافق المجلس على تخصيص مبلغ 20 مليار ليرة من احتياطي الموازنة لوزارة الصحة لتغطية تكلفة نفقات الأدوية التي سلمت من خارج الموازنة في العام 2016، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسّان حاصباني انه تمّ اعتماد مبلغ من الاحتياط لتغطية جزء من المصاريف والالتزامات السابقة لأدوية العام 2016.

وفي المقلب نفسه، بشر الوزير حاصباني بوصول أدوية الأمراض المستعصية إلى وزارة الصحة في الأيام المقبلة، بعدما تواصل مع شركات الادوية الخاصة، معلناً في الوقت نفسه انه سيُصار إلى توفير هذه الأدوية على الحالات المستعجلة.

وجزم بأنه لن يُصار إلى حصول أي تجاوزات وانه لن يحصل أي تساهل مع أي جهة تضغط ضغطاً أو مطلباً غيد طبيعي على المريض، مؤكداً أن هناك لجاناً سيتم تفعيلها، وأن الأدوية ستصل بالطريقة الصحيحة إلى جميع المواطنين المصابين بهذه الأمراض.

وإذ اعتبر أن هناك استثناءات حصلت في السابق، رأى أن ذلك مرده إلى عدم المرور ببروتوكولات معينة بحاجة إلى قوننة.

وأعلن أن هناك أسساً علمية وعالمية يُصار إلى اعتمادها، وأن هناك إعادة تنظيم ومرحلة جديدة واعتماد إطار وقائي سليم ووطني وفق المعايير الدولية، مؤكداً أن هناك أدوية سيتم تأمينها، غير مؤمنة اصلاً في أوروبا، رافضاً حصول أي مشكلة في المستقبل.

ووصف الوزير حاصباني النقاش داخل الجلسة بالايجابي قائلاً: «هناك بداية عهد جديد وصفحة جديدة».

وعلم أن الجلسة المقبلة للحكومة ستعقد في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري نظراً لوجود الرئيس عون في جولته الخليجية، كما علم أن المجلس لم يلتزم في منتصف الجلسة بتسلسل البنود، بحيث ناقش بنوداً قبل بنود أخرى.

وفي ما خص ملف الدفاع المدني، علم انه سيُصار إلى صدور مرسوم حق ملء المراكز في مديرية الدفاع المدني من خلال مباريات في مجلس الخدمة المدنية في خلال سنتين من صدور مرسوم الحكومة. وأكدت مصادر وزارية أن هذا القرار أتى تتويجاً لما وعد به رئيس الجمهورية عناصر الدفاع المدني بشأن انصافهم فور مباشرة الحكومة لعملها.

وفي ما يتعلق بموضوع اتعاب اللجنة المختصة للنظر في طلبات استعادة الجنسية، فأفيد انه عندما اقر القانون حول شروط استعادة الجنسية بتاريخ 24/11/2015 تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة مختصة للنظر بطلبات استعادة الجنسية مؤلفة من قاضي ومدير عام الأحوال الشخصية ومدير عام المغتربين وأعضاء رديفين عند الحاجة، ومهمتها درس الطلبات ورفعها الى الجهات المختصة، وحدد القانون موضوع إعطاء تعويضات لأعضاء اللجنة بمرسوم في مجلس الوزراء، على أن يُصار الى تشكيل اللجنة بقرار من وزير الداخلية خلال مُـدّة شهر من تاريخ وضع القانون، لكن في تاريخ 21 نيسان 2016 أصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل اللجنة من القاضي ايمن عويدات، ومدير عام الأحوال الشخصية ومدير عام المغتربين، لكن اللجنة لم تباشر مهامها لأنه لم يصر الى تحديد تعويضات لها في المجلس. وبالتالي مرّت فترة من دون إمكانية لدرس طلبات استعادة الجنسية وبتها، وأمس وبعدما تم تقرير تحديد بدلات الاتعاب، تباشر اللجنة مهامها وفق الآلية المتفق عليها لاستعادة الجنسية.

المقررات الرسمية

وكان وزير الاعلام ملحم الرياشي تلا البيان الاتي:

«عقد مجلس الوزراء جلسته الثالثة قبل ظهر اليوم (امس) في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة والوزراء.

في مستهل الجلسة توجه الرئيس الى دولة الرئيس والوزراء واللبنانيين جميعاً بالتهنئة لمناسبة الاعياد، لافتاً الى أن فرحة حلول رأس السنة الجديدة نغصها الحزن الذي لفّ لبنان نتيجة الاعتداء الارهابي الذي وقع في اسطنبول وأدى الى استشهاد ثلاثة لبنانيين وإصابة آخرين بجروح. وكان لهذا الاعتداء المدان الأثر السيئ على مشاعر جميع اللبنانيين الذين اظهروا تضامنهم واستنكارهم لما حصل.

وأضاف الرئيس عون: «بالأمس، طلب الرئيس الحريري من اللبنانيين الوقوف دقائق صمت حداداً على أرواح الضحايا الذين قضوا في الجريمة، وقد قمنا بذلك امس خلال استقبالنا مجموعة كبيرة من ابنائنا في الانتشار».

ثم دعا الرئيس عون مجلس الوزراء الى الوقوف دقيقة صمت حداداً.

بعد ذلك تحدث رئيس الجمهورية عن جريمة اغتيال رجل الاعمال اللبناني امين بكري في انغولا، مشيراً الى أن وزارة الخارجية كُلفت متابعة القضية، لا سيما وأنه قيل أن جهاز الموساد الاسرائيلي يقف وراء عملية الاغتيال، وعلينا أن نتأكد من صحة هذه المعلومات.

ثم تحدث الرئيس عون عن الاجراءات التي اتخذتها القوى الامنية والعسكرية ليلة رأس السنة والتي كانت موضع ثناء من قبل الجميع لأنها نجحت في المحافظة على الامن في تلك الليلة، ويسعدني أن أوجّه التهنئة الى الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأعلم الرئيس عون مجلس الوزراء أنه وبالاتفاق مع الرئيس الحريري، سوف يترأس غداً (اليوم) اجتماع المجلس الاعلى للدفاع لإعطاء بعض التوجيهات الى القيادات الامنية المعنية وتحديد طريقة عمل المجلس في ضوء الصلاحيات المنوطة به.

ثم تحدث الرئيس الحريري مهنئاً بدوره اللبنانيين بحلول الاعياد، ومتحدثاً عن الاجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة ذيول الاعتداء الارهابي الذي وقع في اسطنبول وقال: «لقد تصرفت الدولة بكل إداراتها وأجهزتها المعنية بشكل جيد وفعال، وقامت بما يمليه عليها واجبها حيال جميع ابنائها».

واقترح تشكيل لجنة وزارية تضم وزارات الخارجية والداخلية والصحة لوضع خريطة عمل لمواجهة اي حادث طارئ، على أن تبقى هذه اللجنة على تواصل مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في عملها عند الاقتضاء.

كذلك دعا الرئيس الحريري الى تشكيل لجنة وزارية اقتصادية كان اقترحها في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء تتمثل فيها وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة والخارجية والاتصالات والطاقة والمياه والاشغال العامة لمتابعة المواضيع الاقتصادية.

بعد ذلك باشر مجلس الوزراء دراسة بنود جدول الاعمال، واتخذ القرارات المناسبة في شأنها وابرزها الآتي:

1- الموافقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج.

2- تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزيري المالية والطاقة لدرس المشروع الخاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية.

3- تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء المالية والطاقة والتخطيط لدرس مشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية.

4- تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الداخلية والمالية والعدل والاقتصاد لدرس موضوع المناقصة العمومية المفتوحة لتلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية.

5- الموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مراكز المدارس الزراعية الفنية الرسمية في المحافظات لجهة إضافة مدرسة زراعية واحدة في زغرتا.

6- تحديد بدلات اتعاب اللجنة المختصة للنظر في طلبات استعادة الجنسية اللبنانية.

7- تعيين عماد كريدية رئيساً لمجلس إدارة ومديراً عاماً لهيئة اوجيرو.

8- تعيين باسل الايوبي مديراً عاماً للاستثمار في وزارة الاتصالات.

9- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني.

10- الموافقة على تخصيص مبلغ 20 مليار ليرة من احتياطي الموازنة لتغطية تكلفة نفقات الادوية التي سلمت من خارج الموازنة في العام 2016.

كما وافق مجلس الوزراء على هبات وعلى نقل اعتمادات لعدد من الوزارات وشؤون مالية وإدارية أخرى».

حوار

ثم رد الوزير الرياشي على اسئلة الصحافيين:

سئل: هل يمكن لاعتراض الوزيرين حمادة وشقير ان يؤثر على سير الملف ذي الصلة لاحقا او على اداء الحكومة؟

اجاب: ابدا، حتى ان الاعتراض كان بالمعنى الايجابي.

سئل: نحن نعلم ان اللجان تكون عادة مقابر الملفات، فما هو رأيكم؟

اجاب: لقد حدد عمل اللجان بثلاثة اسابيع لدراسة الملفات المنوطة بها، اي ان هناك تحديد وقت لذلك.

سئل: هل تناول رئيس الجمهورية موضوع السفر الى السعودية وتشكيل الوفد المرافق؟

اجاب: ان الموضوع تم تناوله سابقا والوفد مشكل على ان يكون السفر الاثنين.

سئل: لقد تكلم الوزراء اليوم عن سير عمل الحكومة بسهولة وانهم لم يشهدوا مثل هذه الجلسة في السابق، هل ترون استعدادا لطرح كل الملفات واقرارها بسهولة؟

اجاب: يفترض ان يتم الامر بسهولة ولكن كل الملفات التي يجري طرحها تتم مناقشتها بشكل معمق من دون اي اخفاء للمعلومات، لا بل على العكس، فالمناقشة واضحة وشفافة وايجابية من قبل كل الاطراف.

سئل: هل اخرت تغريدات النائب وليد جنبلاط البت بالبنود المتعلقة بملف النفط، لا سيما وانه اقر البند الاول والبنود الثلاثة المتبقية لم تقر، ماذا جرى حيال الملف، من اعترض ومن كانت له ملاحظات؟

اجاب: ان النقاش السياسي في ما يتعلق بتغريدات النائب وليد جنبلاط لم يطرح في مجلس الوزراء ، وما طرح هو نقاش علمي حول البنود المتعلقة بملف النفط، اقر البند الاول، اما البند الثاني فسيتم خلال اسبوع التداول به بين وزيري المال والطاقة، والبنود الاخرى ستحال الى اللجنة التي شكلت برئاسة رئيس الحكومة لدراستها.

سئل: طرح تعيينان في مجلس الوزراء خلفا لعبد المنعم يوسف المنتهية ولايته منذ سنوات، عمليا لم يتخذ بالية التعيينات التي كان يعمل بها سابقا لظرف استثنائي، وعلمنا ان الالية المذكورة سيتم اعادة بحثها في جلسات مقبلة؟

اجاب: نعم بطبيعة الحال.

سئل: اقرار مرسوم النفط هو انجاز كما وصفه الوزير باسيل، متى يستطيع لبنان الاستفادة من الخيرات النفطية، وهل هناك تهديد اسرائيلي في البلوك المتنازع عليه؟

اجاب: ان الجهد الذي يبذل هو من اجل ان يستفيد لبنان في اسرع وقت ممكن من انتاج النفط والثروة النفطية.

سئل: كان معروفا ان اكثر بند شائك اليوم على جدول الاعمال هو مناقصة الميكانيك واعادة النظر بها، وقد تم تأجيلها.

اجاب: لم يتم تأجيلها فالجلسة استغرقت وقتا طويلا، والتأجيل لم يتم لعدم بحثها بل لضيق الوقت وستبحث في الجلسة المقبلة ولكن لتسريع الانتاجية في هذا المشروع شكلت اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

سئل: هل هناك احتمال لدفع عطل وضرر للشركة لإلغاء المناقصة؟

اجاب: لم يطرح الموضوع من هذه الزاوية.

سئل: لم يتم البحث في الصندوق السيادي للنفط وحق الوصول الى المعلومات والشفافية في مجلس الوزراء؟

اجاب: لقد طرح الامر لماما وهو هاجس لدى الوزراء، لان الصندوق السيادي هو صندوق الاجيال المقبلة.

سئل: هل سيتم اعادة البحث في الية التعيينات لجهة اعادة اعتمادها ام انها سقطت؟

اجاب: لم تسقط ابدا وسيعاد اعتمادها.