8 آذار مطمئنة لزيارة عون إلى الرياض رئيس الجمهورية رجل ثوابت نثق به

يبدو جليا أن عهد رئيس الجمهورية ميشال عون لن يشبه اية عهود خلت، فالرئيس الآتي من رحم التحالف مع «حزب الله» اختار عن سابق تصور وتصميم طريق الرياض كباكورة رحلاته الخارجية على قاعدة الإيفاء بتعهداته بانه رئيس لكل لبنان ، هذا في العلن ، أما في السر فهو رد هدية المملكة على انتخابه من خلال طمانتها حرصه على اتفاق الطائف.

طبعا، من واجب الرئيس رد تحية تسهيل الملف اللبناني الرئاسي والحكومي باحسن منها ، ولكن يبدو أن جدول أعماله يتضمن وفقا لمصادر بارزة في 8 آذار بندا اساسيا وسياديا اهم من الواجبات البروتوكولية وهو «إعادة ترتيب وصياغة علاقة الجمهورية اللبنانية مع محيطها العربي».

لا يختلف اثنان حول أهمية زيارة الرئيس عون لجهة وصل ما انقطع على خط «الرياض- لبنان» لا سيما بعد إلغاء المملكة لهبة المليارات الثلاثة لتسليح الجيش اللبناني ، وبعد الضغوطات الاقتصادية الكبيرة التي شهدها القطاع السياحي والمصرفي بفعل انكفاء السياح العرب عن القدوم إلى لبنان وتهديد بعض المستثمرين بسحب ودائعهم، ولكن الخلاف ليس هنا انما في كيفية مقاربة عون بما يمثل كرئيس لبناني من جهة وكحليف اصيل لحزب الله من جهة أخرى لملف العلاقة العربية عموما والسعودية خصوصا تجاه الحزب، هذا اولا.

أما ثانيا فالسؤال هو، كيف سيقارب العهد الجديد اية عقوبات أو تشديدات جديدة يفرضها العرب على حزب الله لا سيما وأنه حزب لبناني أساسي ممثل في الحكومة والمجلس النيابي.

وثالثا : هل سيفاتح عون من سيلتقيهم بضرورة تقبل خصوصية الوضع اللبناني والأسس الجديدة التي يريد العهد الجديد تطبيقها في العلاقة مع جيرانه ومحيطه وفي مقاربة مسألة وجود النازحين والنفط وكل الملفات اللبنانية الشائكة والخلافية.

هناك مقولة أساسية في أروقة 8 آذار تشير إلى أن زيارة عون قد لا تصنع هذه المعجزات دفعة واحدة، لكن من المنتظر ان يطبقها الرئيس تدريجيا على الاقل من خلال ممارساته وكيفية مقاربته لأي طارئ عربي ضد فريق لبناني سواء كان حزب الله او غيره.

من هنا يبدو هذا الفريق مطمئنا لزيارة عون بل أكثر من هذا منفتحا عليها ومباركا لها على اعتبار أن الرئيس حر في قراراته، ولمعظم القوى اللبنانية بشكل عام وخاص ثقة كاملة بشخصه وبأنه رجل ثوابت لا يحيد عنها .

أضف إلى ذلك، فإن المنطق الطبيعي «الدستوري والقانوني» الذي يقول بوجوب انفتاح الرئيس ميشال عون على محيطه العربي بموافقة كل الأفرقاء اللبنانيين دون استثناء ، سيفرض عليه أيضا انفتاحه على سوريا وإيران في مرحلة لاحقة بالمنطق ذاته.

في الخلاصة، لربما، من غير الجائز القول بأن مهمة عون سهلة لجهة التوفيق بين مستلزمات كونه رئيسا لبنانيا في زمن الانقسامات التي تعصف في المنطقة أقله من سوريا إلى العراق واليمن وفي صلبها الخلاف «الإيراني- السعودي» ، وبين اندفاعه كرجل يريد الإصلاح والتغيير بداية في رأس الهرم المسيحي السياسي المتمثل بالرئاسة الأولى وإعادة الحقوق غير منقوصة إليها دون منة من أحد.