أردوغان للقضاء على التنظيمات في «منابعها»

قتل شخصان أحدهما شرطي أمس بانفجار إرهابي جديد ضرب تركيا وتحديدا مدينة إزمير فيما تمكنت قوات الأمن من قتل منفذي العملية، التي ترجح السلطات المحلية انتماءهما إلى حزب العمال الكردستاني المحظور.

ووقع الانفجار في محكمة بالمدينة وتحديدا في بوابة مخصصة للقضاة والمدعين العامين عندما حاول شخصان اقتحام المبنى على متن سيارة فأوقفهما شرطي من أجل التفتيش فترجلا من السيارة وفجراها وبدآ في إطلاق النار، وهو ما أسفر عن مقتل شرطي وموظف في المحكمة وإصابة ستة أشخاص آخرين بجروح.

وقال محافظ ازمير ان السلطات تشتبه بأن حزب العمال الكردستاني يقف وراء الاعتداء.

وقال نائب رئيس الوزراء ويسي قايناق: «انطلاقا مما تزودوا به، يبدو ان الهدف كان ارتكاب مجزرة اكبر».

من جانبه قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس إن على بلاده ملاحقة المنظمات الإرهابية التي تهدد أمنها وسلامتها، وضربها في منابعها.

وأضاف في كلمة ألقاها لدى مشاركته في حفل افتتاح خط مترو جديد بالعاصمة أنقرة. أنّ «الجهات (لم يسمها) التي لا تتمكّن من مواجهة تركيا بشكل علني، تستخدم المنظمات الإرهابية لسفك الدماء والطعن من الخلف».

وتابع: «نزول تركيا إلى الساحة أفسد ألاعيب الذين يدعمون تنظيماً إرهابياً آخر بحجة محاربته تنظيم (داعش) الإرهابي، واتضح أنّ هؤلاء لا يهتمون بتطهير المنطقة من (داعش) والمنظمات الإرهابية الأخرى، بل على العكس تماماً فإنهم يهدفون إلى تحويل المنطقة لبحر من الدماء والنيران».

وأكّد أردوغان أنّ بلاده ستواصل مكافحة المنظمات الإرهابية رغم مطالبة بعض الجهات لها بالتريث وتحذيرها بعدم الاقتراب أكثر من معاقل «داعش».

وأردف: «علينا إنهاء كافة التهديدات الموجهة نحو بلادنا في منابعها، وأن لا ننسى أبداً بأنّ أمن تركيا لا يبدأ من غازي عنتاب إنما من حلب، ولا يبدأ من هطاي إنما من إدلب».

(أ ف ب – الأناضول)