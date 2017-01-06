إيران تهاجم الدور التركي «غير البنّاء».. وتفجير إنتحاري في جبلة

دعت المعارضة السورية مجلس الامن الدولي الى التدخل لوقف خروقات قوات النظام وحلفائها لوقف اطلاق النار خصوصا في منطقة وادي بردى قرب دمشق في اليوم السابع من الهدنة الهشة.

وفي مدينة جبلة الساحلية ذات الغالبية العلوية، قتل امس حوالى ٣٠ شخصا بينهم ثمانية مدنيين، جراء تفجير سيارة مفخخة في شارع مكتظ.

واتهم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيان امس قوات نظام الرئيس السوري بشار الاسد وحلفاءها بارتكاب «الخروقات وجرائم الحرب خصوصا في منطقة وادي بردى» داعيا «مجلس الأمن والأطراف الضامنة الى وقف الهجمات فوراً وإدانة مرتكبي الخروقات ومعاقبتهم».

وعلى رغم الهدنة، تتعرض جبهات عدة تحديدا في ريف دمشق لخروقات متكررة، وخصوصا في منطقة وادي بردى، حيث تدور معارك مستمرة بين قوات النظام ومقاتلين من حزب الله من جهة والفصائل المعارضة وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) من جهة اخرى، وفق المرصدالسوري لحقوق الانسان.

وافاد المرصد امس عن «معارك متفاوتة العنف بين الطرفين تزامنت مع غارات وقصف لقوات النظام على المنطقة».

وتسببت المعارك المستمرة في وادي بردى منذ 20 كانون الاول بانقطاع المياه عن معظم العاصمة بعد تضرر احدى مضخات المياه الرئيسية في مؤسسة عين الفيجة.

وتبادل طرفا النزاع الاتهامات بالمسؤولية عنها.ووصفت الامم المتحدة امس انقطاع المياه عن 5،5 مليون نسمة في دمشق بسبب المعارك بأنها «جريمة حرب».

وخلال مؤتمر صحافي في جنيف رأى يان ايغلاند رئيس مجموعة العمل في الامم المتحدة حول المساعدة الانسانية لسوريا انه من الصعب معرفة الجهة المسؤولة عن هذا الوضع.

وغداة تحذير وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو من ان «مفاوضات آستانا قد تتعثر إذا لم نوقف الخروقات المتزايدة» لوقف اطلاق النار، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي امس «التصريحات غر البناءة للمسؤولين الاتراك».

واعتبر انها «تؤدي فقط لمزيد من تعقيد الظروف وزيادة المشاكل في طرق الحل الساسي للازمة السورية».

في هذا الوقت قال علي حيدر الذي يشغل منصب وزير المصالحة الوطنية في النظام السوري إن النظام مستعد لخوض «معركة مفتوحة» ضد مقاتلي المعارضة في محافظة إدلب التي سمح لهم بالتجمع فيها وفقا لاتفاقات لوقف إطلاق النار.

وقال حيدر إنه يتوقع عقد المزيد من تلك الاتفاقات في الأشهر القادمة لإرسال آلاف المسلحين إلى إدلب من مناطق قرب وجنوبي دمشق فيما يواصل الجيش تقدمه.لكنه قال إن الدولة لن تسمح ببقاء إدلب في يد مقاتلي المعارضة إلى الأبد.

وقال: «إذا لم يكن هناك من توافق دولي على حل الأزمة السورية يخرج المسلحين الأجانب ويقطع الطريق على الإمداد والتمويل والتسليح وإن بقي هذا الظرف الموضوعي قائما وبقيت إدلب ساحة لهؤلاء فالخيار الآخر هو الذهاب إلى معركة مفتوحة معهم في تلك المناطق.»

على جبهة اخرى في سوريا، قتل امس حوالى ٣٠ شخصا على الاقل بينهم ثمانية مدنيين جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة جبلة ذات الغالبية العلوية على الساحل السوري.

واستهدف التفجير الذي نفذه «ارهابي انتحاري بسيارة مفخخة» وفق التلفزيون السوري شارعاً مزدحماً في المدينة التي شكلت في ايار الماضي مسرحا لتفجير مماثل اوقع عشرات القتلى وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية.

(«اللواء» – وكالات)