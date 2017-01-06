جعجع استقبل مدير إقليم جمارك بيروت

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مدير إقليم جمارك بيروت هاني الحاج شحادة على رأس وفد من رؤساء المصالح والمراقبين الأوائل، في حضور رئيس مصلحة القطاع العام في الحزب بيار بعيني. وكانت مناسبة بحث خلالها المجتمعون في أوضاع الجمارك ومستقبلها ولاسيما ضرورة إزالة صبغة الفساد والرشوة كلّما حُكي عن الجمارك ووجوب بذل الجهود لضبط الوضع فيها من أجل زيادة إيرادات الدولة ووقف الهدر. كما طالب الوفد جعجع بتعيين موظفي الفئة الأولى من داخل ملاك إدارة الجمارك وليس من خارجه.

من جهة أخرى، عرض جعجع مع الكاتب والسياسي دافيد عيسى الأوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة.

كما التقى رئيس القوات الممثلين شادي مارون وغابي حويك اللذين عايداه بعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة.