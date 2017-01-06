وصول نائب وزير الخارجية الصيني الى بيروت

وصل نائب وزير الخارجية الصيني زانغ مينغ عند الاولى من ظهر اليوم الى المطار على رأس وفد من الوزارة، في زيارة رسمية للبنان تستمر يومين، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري، وكان في استقباله في صالون الشرف في المطار السفير الصيني وانغ كيجيان وعدد من مسؤولي السفارة الصينية، واستقبله نائب مدير المراسيم في وزارة الخارجية اللبنانية نديم صوراتي.

وأعرب مينغ عن سعادته بزيارة لبنان وهي الثانية له بعد عشرين عاما من زيارته الاولى، مشيرا الى ان “تبادل الزيارات بين لبنان والصين استمر خلال تلك السنوات بدون توقف وأنا اليوم كنائب لوزير الخارجية زيارتي تهدف الى التشاور مع زملائي في وزارة الخارجية اللبنانية وكذلك مع القيادة اللبنانية عن كيفية زيادة تدعيم العلاقات بين البلدين، والتشاور في القضايا الاقليمية والدولية التي تهم البلدين”.

واعتبر ان “انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أعاد الحيوية الى المجتمع اللبناني، ونتوقع تصورا جديدا وقويا لهذا البلد الصديق”.

وعن رأيه في ان لبنان أصبح على مشارف ان يكون من بين الدول النفطية، قال: “هذا أمر جيد وبشرى جميلة. لبنان كان يتمتع بالثروة الطبيعية، ولكن الثروة الحقيقية لهذا البلد تكمن في ثروته البشرية، فالعقل اللبناني، حتى في ايام الحرب، لم يتوقف عن العمل وعن اعادة ما هدمته الحرب، وهو موضع احترام وتقدير من الصينيين ومن كل الشعوب في العالم”.