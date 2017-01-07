غريب:لاقرار قانون انتخاب نسبي خارج القيد الطائفي وتعديل النظام الضريبي

رأى امين عام الحزب الشيوعي حنا غريب، اي “بيان وزاري من المفترض ان يصب باتجاه بناء دولة علمانية وطنية ديمقراطية تحقق امال اللبنانيين”.

وفي حديث تلفزيوني، اكد غريب ان “النظام الطائفي لا يمكن ان ينبي دولة تعالج مشاكل اللبنانيين”، داعيا الى “تحول المقاومة من مقاومة حزبية الى مقاومة شعب بكامله عبر تحرير القرار السياسي للدولة من الخارج، على ان يكون الشعب اللبناني بأسره شعب مقاوم تحت لواء الدولة كتجرية كوبا”.

واوضح غريب ان “معركتنا على صعيد قانون الانتخاب هي الحفاظ على مضمون القانون النسبي حفاظا على فعاليته في الاصلاح السياسي لذلك يجب ان يكون خارج القيد الطائفي لان الطائفية تضرب النسيج الاجتماعي للوطن”، مشيرا الى ان “المعركة هي معركة وطنية سياسية بامتياز لتجميع كل القوى الوطنية العلمانية اليسارية وخلق حراك شعبي”.

دعا غريب الى تعديل النظام الضريبي لفرض الضرائب على ارباح الشركات الكبيرة، والى ضبط الهدر وتعزيز الانفاق المجدي.