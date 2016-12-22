البيشميركة تستخدم الأطفال جنوداً 30 قتيلاً في قصف وتفجيرات في الموصل

قتل نحو ثلاثين شخصاً بينهم شرطيون وعاملو اغاثة امس في تفجيرات وقصف مدفعي داخل وبالقرب من الموصل التي يخوض الجيش العراقي معارك لاستعادتها من الجهاديين في شمال العراق.

وتنبه منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بشكل يومي الى الخسائر البشرية المرتفعة في صفوف المدنيين جراء المعارك الجارية منذ اكثر من شهرين لاخراج تنظيم الدولة الاسلامية من ثاني مدن العراق التي احتلها في صيف 2014.

وادت المعارك الى نزوح قرابة مائة الف شخص منذ منتصف تشرين الاول وتخشى منظمات الاغاثة ان يبلغ عدد النازحين مليون شخص مع استمرار القتال.

وتزداد مخاوف منظمات الاغاثة والمنظمات الدولية يوما بعد يوم بشأن مصير السكان الذين لا يزالون في الموصل.

وادت ثلاثة تفجيرات متزامنة بسيارات مفخخة امس قي سوق بلدة كوكجلي شرق الموصل والتي استعادها الجيش العراقي في بداية تشرين الثاني الى مقتل 23 شخصا على الاقل هم ثمانية شرطيين و15 مدنيا، وفق بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة.

وفي داخل الموصل، تتواصل المعارك ضد الجهاديين.

و تقترب قوات مكافحة الارهاب تدريجا من نهر دجلة الذي يعبر الموصل.

وتؤكد قيادة الاركان استعادة نصف الاحياء الشرقية للمدينة في حين لا يزال الجهاديون يسيطرون على الاحياء الغربية ويقاومون ضربات الجيش بشراسة.

وبات واضحا ان الموصل لن تحرر قبل نهاية السنة خلافا لما اعلنه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

والثلاثاء، اكد العبادي خلال مؤتمر صحافي انه لم يتم تعليق المعارك التي تساندها قوات التحالف الدولي. ولكن المدنيين يدفعون ثمنا باهظا للقتال اذ افادت الامم المتحدة امس ان 11 شخصا لقوا حتفهم هم سبعة مدنيين واربعة من عمال الاغاثة في قصف عشوائي بقذائف بالهاون خلال اليومين الماضيين.

وقالت ليز غراند منسقة العمليات الانسانية للامم المتحدة في العراق ان المدنيين «كانوا يقفون في الطابور لتسلم المساعدات العاجلة».

ولم توضح جنسية موظفي الاغاثة ولا المنظمات التي ينتمون اليها ولكن محمود السورجي المتحدث باسم «متطوعي نينوى» قال ان عاملين انسانيين من جمعية «فزعة» العراقية قتلوا في القصف.

وقالت غراند ان «الناس الذين ينتظرون تسلم المساعدات هم في الاصل ضعفاء ويحتاجون للمساعدة. انهم يحتاجون للحماية وليس ان يتعرضوا للقصف».

ويتزامن هذا التحذير مع صدور تقريرين لمنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية هذا الاسبوع يتحدثان عن التجاوزات والصدمات النفسية التي يتعرض لها اهالي الموصل.

وقالت هيومن رايتس ووتش ان الجهاديين يستهدفون المدنيين بصورة متعمدة عندما يرفضون تحويلهم الى دروع بشرية ومرافقتهم خلال انسحابهم.

وتحدثت منظمة العفو عن الصدمات النفسية المروعة التي يتعرض لها اطفال الموصل.

وقالت المنظمة ان «الأطفال المحاصرين جراء القتال الوحشي في الموصل رأوا أشياء لا ينبغي لأحد، مهما كان عمره، أن يراها»

علي صعيد ذي صلة ، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش امس ان جماعتين عراقيتين مسلحتين ترتبطان بحزب العمال الكردستاني، تجندان اطفالا للقتال.

واضافت المنظمة انها وثقت 29 حالة تجنيد اطفال اكراد وايزيديين قامت بها وحدات حماية الشعب الكردية الذراع المسلح لحزب العمال الكردستاني ، ووحدات مقاومة شنكال.

وتنتشر عناصر وحدات حماية الشعب الكردي في تركيا وسوريا والعراق وتقاتل ضد القوات التركية وجماعات مسلحة من بينها تنظيم الدولة الاسلامية.

وجاء في بيان المنظمة انه «في حالتين خطفت جماعات مسلحة اطفالا او اساءت لهم بشكل بالغ عند محاولتهم ترك هذه الجماعات».

(ا.ف.ب)