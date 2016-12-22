تقليد أبوغزاله لقب مفوض أممي للتبشير بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030

قلدت اللجنة العليا لمؤتمر عمان الدولي للمسؤولية المجتمعية لعام 2016 الدكتور طلال أبوغزاله بلقب “مفوض أممي للتبشير بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030″، ومنحته “الجائزة الذهبية للتنمية المستدامة لعام 2016”.

ويأتي هذا التكريم ضمن فعاليات “مؤتمر عمان الدولي للمسؤولية المجتمعية لعام 2016″، في مدينة صلالة في محافظة ظفار في سلطنة عمان، تقديرا لدوره الكبير في برامج الخدمة والمسؤولية المجتمعية وطنيا ودوليا.

وأعرب ابوغزاله “عن اعتزازه وفخره بهذا التكريم”، مشيرا “إلى أن المشاركة في برامج الخدمة والمسؤولية المجتمعية ما هو إلا جزء يسير من رد المعروف الذي تقدمه لنا المجتمعات، والتي ما نشأت المؤسسات وكبرت ونجحت إلا من خلال هذه المجتمعات”، وشدد “على أن المشاركات في برامج الخدمة المجتمعية يجب أن تكون واجبة على جميع الافراد وخاصة ممثلي القطاع الخاص”.

وأعلن “عن افتتاح المكتب رقم 86 في مجموعة طلال أبوغزاله في صلالة”، لافتا “إلى أن مسقط لها مكانة خاصة لدينا لأن فيها أول مكتب دولي منذ بزوغ عهد السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد أعز الله ملكه”.

وأثنى “على إنشاء وكالة مسؤولية للأنباء لإدارة ثلاث وكالات أنباء متخصصة (تقنية معلومات – التعليم والملكية الفكرية) واضعا خبرة مجموعة طلال أبوغزاله كاملة في خدمة هذه الوكالة”.

وبين “أن المجموعة منذ نصف قرن عملت على سياسة ثابتة لأداء دورها في خدمة المجتمع، حيث تخصص نصف أرباحها السنوية لمؤسسة طلال أبوغزاله فاونديشن للمسؤولية الاجتماعية، كما أنشأنا ثلاثين مؤسسة بناء قدرات نمولها بالكامل، ووضعنا في خدمة المجتمع حوالي ثلاثمائة برنامج تدريب متخصصة، ونقدم برامج بناء القدرات كمسؤولية مجتمعية”، لافتا “إلى أن المجموعة كانت إحدى مؤسسي برنامج الاتفاق العالمي للأمم المتحدة UNGCO عام 2000، وتولى نيابة رئاسته مع الأمين العام كوفي عنان ومن بعده بان كي مون”.

ويعقد المؤتمر برعاية فخرية من الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية الوزيرة العمانية – رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية – السفيرة الدولية للمسؤولية الاجتماعية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي، كما يعقد برئاسة الشيخ عبدالله بن سالم محاد الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان محافظة ظفار.

وتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات التي تبرز الممارسات المسؤولة للعديد من الهيئات والمؤسسات والشركات العمانية والخليجية والعربية والدولية في مجالات خدمة المجتمع.

وجاء المؤتمر بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وبشراكة استراتيجية مع شركة صلالة للميثانول، وبتحالف مع اللجنة العليا للمؤتمر والمتمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان ومركز عمان للحوكمة والاستدامة والهيئة العامة للصناعات الحرفية وبرنامج عمان للمسؤولية المجتمعية والشبكة الإقليمية للاستشارات وبرنامج السفراء الدوليون للمسؤولية الاجتماعية إضافة الى برنامج منظمة الأمم المتحدة للاتفاق العالمي”.