معارك عنيفة حول مدينة الباب وتركيا مصمِّمة على مواصلة حملتها العسكرية

اعلن الجيش السوري مساء امس استعادته السيطرة على كامل مدينة حلب، ثاني اهم المدن السورية، في انتصار يعد الاكبر لدمشق على الفصائل المعارضة منذ اندلاع النزاع العام 2011.

وجاء في بيان للجيش السوري «بفضل دماء شهدائنا الأبرار وبطولات وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة والقوات الرديفة والحليفة وصمود شعبنا الأبي، تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عودة الأمن والأمان إلى مدينة حلب بعد تحريرها من الإرهاب والإرهابيين وخروج من تبقى منهم من المدينة».

ويأتي هذا الاعلان بعد دقائق من انتهاء عملية اجلاء عشرات الآلاف من المدنيين والمقاتلين من اخر جيب كان تحت سيطرة الفصائل المعارضة في عملية تمت بموجب اتفاق روسي ايراني تركي بعد نحو شهر من هجوم عنيف شنه الجيش السوري على الاحياء الشرقية.

واكد بيان الجيش ان «هذا الانتصار يشكل تحولاً استراتيجياً ومنعطفاً هاماً في الحرب على الإرهاب من جهة وضربة قاصمة للمشروع الإرهابي وداعميه من جهة أخرى»، مضيفا «كما أنه يؤكد قدرة الجيش العربي السوري وحلفائه على حسم المعركة مع التنظيمات الإرهابية، ويؤسس لانطلاق مرحلة جديدة لدحر الإرهاب من جميع أراضي الجمهورية العربية السورية».

وتابع الجيش السوري في بيانه ان «هذا الإنجاز الكبير سيشكل حافزاً قوياً (للقوات المسلحة) لمتابعة تنفيذ مهامها الوطنية للقضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل شبر من أرض الوطن».

وشكلت مدينة حلب منذ العام 2012 مسرحا لمعارك عنيفة تسببت بمقتل الاف من المدنيين وبدمار هائل في الابنية والبنى التحتية في شرق المدينة.

وباتت المدن الخمس الرئيسية في البلاد، حلب ودمشق وحمص وحماة واللاذقية، تحت سيطرة النظام السوري.

وتشكل استعادة حلب تحولا جذريا في مسار الحرب في سوريا وتعد الانتصار الابرز لدمشق وحلفائها الذين قدموا لها منذ بدء النزاع دعما سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا وابرزهم روسيا وايران.

لكنها تشكل في المقابل ضربة قاسية بالنسبة الى المعارضة السورية التي سيكون من الصعب ان تعوض خسائرها ميدانياً وسياسياً.

واعتبر الرئيس السوري بشار الاسد في وقت سابق امس ان «تحرير حلب من الارهاب ليس انتصارا لسوريا فقط بل لكل من يسهم فعليا فى محاربة الارهاب وخاصة لايران وروسيا».

ولفت الى انه «في الوقت ذاته انتكاسة لكل الدول المعادية للشعب السوري والتي استخدمت الارهاب كوسيلة لتحقيق مصالحها».

وبخسارتها حلب، باتت الفصائل المعارضة تسيطر بشكل رئيسي على محافظة ادلب (شمال غرب)، ومناطق متفرقة في محافظة حلب وريف دمشق وجنوب البلاد.

ومع احصاء المناطق التي تتحالف فيها مع جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً)، تسيطر الفصائل حاليا على نحو 15 في المئة من الاراضي السورية وفق المرصد السوري.

ويقول الخبير في الشؤون السورية في معهد واشنطن للابحاث فابريس بالانش ان الرئيس السوري بشار الاسد بحاجة الى هذا الانتصار لانه لن يكون رئيساً فعلياً من دون حلب.

ويوضح «كان من الصعب عليه تولي زمام الامور في سوريا مستقبلا من دون ثاني مدنها، وبالتالي بامكانه من خلال هذا الانتصار ان يقدم نفسه على انه رئيس سوريا بكاملها».

وتضع استعادة حلب النظام السوري على طريق تحقيق هدفه باستعادة كل المناطق الخارجة عن سيطرته.

ويرى محللون انه بات بإمكانه ان يمسك بمفاتيح مفاوضات السلام المحتملة بعد فشل ثلاث جولات من المحادثات غير المباشرة السنة الحالية باشراف الامم المتحدة.

خروج آخر دفعة

وفي تفاصيل اليوم الاخير لعملية الاجلاء،فقد خرجت مساء امس آخر دفعة من المقاتلين والمدنيين من آخر جيب كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضة في شرق حلب وفق ما افاد التلفزيون الرسمي، ما يتيح للجيش اعلان سيطرته الكاملة على المدينة.

ونقل التلفزيون «وصول الحافلات الاربع الاخيرة التي تقل الارهابيين وعائلاتهم الى منطقة الراموسة» الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري جنوب حلب والتي تعبرها قوافل المغادرين المتجهة الى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في ريف حلب الغربي.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر في سوريا انجي صدقي «ستستمر عملية الاجلاء طوال اليوم وعلى الاغلب حتى يوم غد (الجمعة) ايضا». واشارت الى «خروج اكثر من اربعة آلاف مقاتل في سيارات خاصة، حافلات صغيرة وشاحنات صغيرة من شرق حلب الى ريف حلب الغربي خلال ليل الاربعاء الخميس في واحدة من آخر مراحل الاجلاء».

وشاهد مراسل فرانس برس في منطقة الراموسة جنوب حلب، والتي تمر منها قوافل المغادرين، صباح امس عشرات السيارات الخاصة وسيارات الاجرة والشاحنات (بيك آب) والباصات الصغيرة تخرج من شرق حلب. واقلت الشاحنات مقاتلين يحملون سلاحهم الفردي.

وفي وقت لاحق، خرجت عشر حافلات بيضاء اللون تتقدمها سيارة تابعة للصليب الاحمر الدولي من شرق حلب لتصل بعد وقت قصير الى منطقة الراشدين، نقطة استقبال المغادرين، التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة غرب المدينة.

وافاد مراسل فرانس برس في الراشدين ان غالبية المغادرين الذين وصلوا سواء في السيارات الخاصة او الحافلات هم من المقاتلين، مشيرا الى ان حافلتين تقلان مدنيين من الفوعة وكفريا غادرتا المنطقة باتجاه حلب ولا تزال اثنتان تنتظران الضوء الاخضر.

واعلن ينس لاركي المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة امس نشر مراقبين للاشراف على المراحل الاخيرة لعملية الاجلاء تطبيقا لقرار مجلس الامن الدولي الصادر في الـ19 من الشهر الحالي.

ومنذ بدء عملية الاجلاء التي تم التوصل اليها بموجب اتفاق روسي تركي ايراني، احصت اللجنة الدولية للصليب الاحمر خروج «نحو 34 الف شخص» من شرق حلب، وفق صدقي.

واعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو امس انه «منذ بدء عملياته شن الطيران الروسي 17 الفا و800 غارة جوية اصابت 71 الف مرة البنى التحتية للارهابيين وقضى بذلك على 725 مخيم تدريب و405 مصانع ومشاغل لصنع متفجرات و1500 من التجهيزات العسكرية و35 الف مقاتل بينهم 204 قياديين».

إدلب ..حلب ثانية

في هذا الوقت، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إن الآلاف الذين غادروا المناطق الخاضعة للمعارضة في حلب قد يواجهون نفس المصير في ملجأهم الجديد خارج المدينة.

وأوضح دي ميستورا إن وقف الأعمال القتالية في مختلف أنحاء سوريا ضروري لتفادي معركة شرسة أخرى كتلك التي شهدتها حلب.

وحذر المبعوث الدولي قائلا للصحفيين في جنيف «ذهب كثيرون منهم إلى إدلب التي يمكن أن تصبح حلب التالية.»

واتجه الآلاف من اللاجئين من حلب إلى إدلب مما أثار مخاوف من احتمال تحول المدينة الواقعة في شمال غرب سوريا إلى حلب أخرى.

وعبر النازحون من حلب عن خشيتهم من نقلهم إلى إدلب وكان دبلوماسي أوروبي كبير قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن الإجراء سيناسب روسيا الداعم العسكري الرئيسي للأسد «لأنك ستضع كل البيض الفاسد في سلة واحدة.»

معركة الباب

وعلى جبهة أخرى في سوريا، ارتفعت حصيلة الغارات الجوية التركية على مدينة الباب السورية التي تشكل معقلا لتنظيم الدولة الاسلامية في محافظة حلب الى 47 قتيلا مدنيا، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

واوضح المرصد ان بين القتلى 14 طفلا وتسع نساء. وكان اورد في حصيلة سابقة ان الغارات خلفت مقتل 29 مدنيا.

وابدت تركيا امس تصميمها على مواصلة توغلها العسكري في شمال سوريا رغم الخسائر الفادحة التي منيت بها قواتها في هجمات شنها تنظيم الدولة الاسلامية في محيط بلدة الباب حيث قتل 16 جنديا تركيا الاربعاء.

وشهد الجيش التركي الاربعاء اليوم الاكثر دموية منذ بدء تدخله في شمال سوريا نهاية آب الماضي لطرد الجهاديين وفصائل سورية كردية.

وتشير هذه الخسائر الى احتدام المعارك حول مدينة الباب معقل المسلحين الجهاديين والتي تحاول مجموعات معارضة سورية موالية لتركيا السيطرة عليها منذ اسابيع. وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان «اكيد علينا دفن» الجنود القتلى «لكن نحن مصممون على الوفاء لارواحهم والدفاع عما تركوا لنا ومتابعة هذه المعركة» في سوريا ضد الجهاديين.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم «انها بالنسبة لتركيا معركة وجود. انها معركة كبرى تجري باسم وحدة تركيا».

والاربعاء قال اردوغان ان مدينة «الباب مطوقة بالكامل من قبل الجيش السوري الحر وجنودنا (…) المدينة ستسقط باكملها عاجلا ام آجلا».

(اللواء-وكالات)