النظام السوري يُعلن إستعادة حلب بالكامل

اعلن الجيش السوري مساء امس استعادته السيطرة على كامل مدينة حلب، ثاني اهم المدن السورية، في انتصار يعد الاكبر لدمشق على الفصائل المعارضة منذ اندلاع النزاع العام 2011.

وجاء في بيان للجيش السوري «بفضل دماء شهدائنا الأبرار وبطولات وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة والقوات الرديفة والحليفة وصمود شعبنا الأبي، تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عودة الأمن والأمان إلى مدينة حلب بعد تحريرها من الإرهاب والإرهابيين وخروج من تبقى منهم من المدينة».

ويأتي هذا الاعلان بعد دقائق من انتهاء عملية اجلاء عشرات الآلاف من المدنيين والمقاتلين من اخر جيب كان تحت سيطرة الفصائل المعارضة في عملية تمت بموجب اتفاق روسي ايراني تركي بعد نحو شهر من هجوم عنيف شنه الجيش السوري على الاحياء الشرقية.

وباتت المدن الخمس الرئيسية في البلاد، حلب ودمشق وحمص وحماة واللاذقية، تحت سيطرة النظام.

واعتبر الرئيس السوري بشار الاسد امس ان «تحرير حلب من الارهاب ليس انتصارا لسوريا فقط بل لكل من يسهم فعليا فى محاربة الارهاب وخاصة لايران وروسيا».

ومع احصاء المناطق التي تتحالف فيها مع جبهة فتح الشام تسيطر الفصائل المعارضة حاليا على نحو 15 في المئة من الاراضي السورية وفق المرصد السوري.

ويقول الخبير في الشؤون السورية في معهد واشنطن للابحاث فابريس بالانش ان الاسد بحاجة الى هذا الانتصار لانه لن يكون رئيساً فعلياً من دون حلب.

ويوضح «كان من الصعب عليه تولي زمام الامور في سوريا مستقبلا من دون ثاني مدنها، وبالتالي بامكانه من خلال هذا الانتصار ان يقدم نفسه على انه رئيس سوريا بكاملها».

ويرى محللون انه بات بإمكانه ان يمسك بمفاتيح مفاوضات السلام المحتملة بعد فشل ثلاث جولات من المحادثات غير المباشرة السنة الحالية باشراف الامم المتحدة.

في هذا الوقت، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إن الآلاف الذين غادروا المناطق الخاضعة للمعارضة في حلب قد يواجهون نفس المصير في ملجأهم الجديد خارج المدينة.

وحذر المبعوث الدولي قائلا للصحفيين في جنيف «ذهب كثيرون منهم إلى إدلب التي يمكن أن تصبح حلب التالية.»

واتجه الآلاف من اللاجئين من حلب إلى إدلب مما أثار مخاوف من احتمال تحول المدينة الواقعة في شمال غرب سوريا إلى حلب أخرى.

(«اللـــواء» – وكالات)