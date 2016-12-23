تأجيل التصويت في مجلس الأمن على قرار مصري لوقف الاستيطان

أجل مجلس الأمن الدولي امس التصويت على مشروع قرار تقدمت به مصر ويطالب اسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية على الاراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية، بحسب دبلوماسيين.

وقال الدبلوماسيون ان مصر طلبت التاجيل لاتاحة الوقت لاجراء مشاورات حول مشروع القرار، من دون تحديد موعد جديد للتصويت عليه.

وكانت مصر وزعت مشروع القرار الاربعاء على ان يتم التصويت عليه في مجلس الامن عليه امس.

ودعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة الى استخدام حق النقض لوقف مشروع القرار. وكتب في تغريدة «على الولايات المتحدة ان تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار مناهض لاسرائيل في مجلس الامن الدولي امس».

ويدعو مشروع القرار اسرائيل الى «وقف فوري وتام لكل انشطة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».

وتقول مسودة القرار إن بناء إسرائيل للمستوطنات «لا يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي.»

ويبدي القرار قلقا شديدا من أن استمرار النشاط الاستيطاني «يعرض للخطر الشديد الحل القائم على أساس الدولتين.»

وتعاونت مصر -التي تحظى حاليا بعضوية غير دائمة في المجلس- مع الفلسطينيين لصياغة مشروع القرار.

وبعد ساعات قدم ترامب دعما لنتنياهو عبر تويتر وفيسبوك متناولا قضية من أكثر القضايا المثيرة للجدل في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ومساعي تنفيذ حل الدولتين المتوقفة فعليا منذ عام 2014.

وقال ترامب «القرار المتعلق بإسرائيل الذي يبحث في مجلس الأمن يجب استخدام حق النقض (الفيتو) ضده.»

وأضاف «كما قالت الولايات المتحدة مرارا..السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لن يتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين وليس من خلال أن تفرض الأمم المتحدة شروطا… هذا يضع إسرائيل في موقف تفاوضي ضعيف للغاية وينطوي على ظلم شديد لجميع الإسرائيليين.»

ورفض البيت الأبيض التعليق.

ومساء أعلنت الجامعة العربية مواصلة المشاورات حول مشروع القرار لضمان «تأييده».

وفي ختام اجتماع تمت الدعوة إليه بشكل مفاجئ للجنة الوزارية العربية المعنية بالشأن الفلسطيني، قال نائب الامين العام للجامعة العربية احمد بن حلي للصحافيين إن «اللجنة استمعت إلى العرض الذي قدمه وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس اللجنة بشأن ما تم من اتصالات في الأمم المتحدة في إطار المجموعة العربية ومع القيادة الفلسطينية ومع الدول الفاعلة في مجلس الأمن، لضمان الدعم اللازم عند تقديم مشروع القرار العربي إلى مجلس الأمن حتى يكون هناك تأييد له».

وأضاف بن حلي إن «المشاورات جارية ومستمرة ومكثفة، ووزير الخارجية المصري رئيس اللجنة وضع اللجنة في الصورة الكاملة لهذه الاتصالات واللجنة في اجتماعات مفتوحة، وستواصل هذه الاجتماعات».

غير ان سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم في الجامعة العربية جمال الشوبكي، الذي حضر الاجتماع، قال «إن موقفنا كفلسطين، وبناء على ما وصلنا من القيادة الفلسطينية ومن اجتماع المندوبين في نيويورك، أن نذهب للتصويت في مجلس الأمن على القرار المقدم بإدانة الإستيطان الإسرائيلي الليلة، لكن كانت هناك وجهة نظر لمصر بأننا بحاجة الى مزيد من المشاورات لأن هناك آراء مختلفة تصل إلى رئاسة اللجنة».

وتابع في تصريحات للصحافيين في ختام الاجتماع أن وزير الخارجية المصري «قال إننا سنبقى في حالة تشاور لمدة يومين وهذا يعني أن التصويت على القرار في مجلس الأمن لن يجري الليلة رغم أن موقفنا كان واضحا بأننا نرغب في أن يجري التصويت الليلة، ولكن سنلتزم بقرار المجموعة العربية وما تتوصل إليه من نتائج بناء على تلك الاتصالات».

(ا.ف.ب-رويترز)