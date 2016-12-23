زيادة الإنفاق ٨٪.. ولا ضرائب على السعوديّين والمقيمين

اعلنت المملكة العربية السعودية أمس عن اول موازنة لها منذ الكشف عن خطة اصلاح ضخمة، متوقعة ان تشهد موازنة 2017 عجزا بنحو 52،8 مليار دولار في تراجع كبير يبلغ ٣٣٪ عن العجز الذي سجلته الموازنة السابقة.

وستكون 2017 رابع سنة تواليا تعلن فيها المملكة، اكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا في موازنتها، نظرا الى الانخفاض الكبير الذي تشهده اسعار النفط اذ فقد برميل النفط قرابة نصف سعره منذ حزيران العام 2014.

وكانت المملكة اعلنت في نيسان «رؤية السعودية 2030»، وهي خطة طموحة تهدف لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل منذ عقود المصدر الاكبر للايرادات الحكومية.

وتبلغ معدلات الانفاق المتوقعة في الموازنة المقبلة لاكبر اقتصاد عربي 890 مليار ريال سعودي، اي نحو 237،2 مليار دولار، بزيادة بنسبة 8 بالمئة عن الموازنة السابقة.

وتبلغ قيمة الايرادات المتوقعة 692 مليار دولار، بما يعادل 184،4 مليار دولار. وبذلك، يكون العجز المتوقع 198 مليار ريال سعودي اي حوالى 52،8 مليار دولار.

وفي العام 2015 شهدت الموازنة السعودية عجزا قياسيا بلغ 98 مليار دولار.

واعلنت الحكومة ان العجز في موازنة العام 2016 بلغ 79،1 مليار دولار (297 مليار ريال سعودي) في انخفاض بنسبة 8،9 بالمئة عن قيمة العجز الذي توقعته الرياض قبيل بداية العام المالي وقدرته حينها بحوالى 87 مليار دولار.

وحققت المملكة في 2016 ايرادات بقيمة 528 مليار ريال سعودي، في زيادة عن قيمة الايرادات المتوقعة والبالغة 513،7 مليار.

في مقابل ذلك، انفقت الرياض 825 مليار ريال سعودي اي بأقل من 1،8 بالمئة عما توقعت انفاقه. وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال الجلسة «نعلن في هذا اليوم ميزانية السنة المالية القادمة (…) التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة (…) مما أثر على بلادنا، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف».

وشدد الملك سلمان على ان السعودية عازمة «على تعديل مقومات الاقتصاد الوطني»، مضيفا ان «اقتصادنا (…) يملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية».

وقال الملك سلمان: «سعينا من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي».

واتخذت الحكومة السعودية خلال الاشهر الماضية سلسلة خطوات تقشف، شملت رفع اسعار مواد اساسية كالوقود والمياه والكهرباء، وتخفيض رواتب الوزراء والتقديمات السخية للموظفين في القطاع العام.

واوضح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ان اسعار المنتجات النفطية في السعودية ستشهد ارتفاعا اضافيا في 2017 لتنسجم في افق 2020 مع اسعار السوق العالمية.

واضاف ان هذا الارتفاع «سيكون تدريجيا» وستواكبه مساعدة لرعايا المملكة لتحمل تأثير ذلك على قدرتهم الشرائية.

واوضح وزير المالية محمد الجعدان «ان الدعم سيستفيد منه مستحقوه» من الفئات الاجتماعية الضعيفة.

وبعد عام من التقشف تواجه المتاجر تراجعا في مبيعاتها والمستهلكين تراجعا في قدرتهم الشرائية. لكن وزير المالية اكد انه لن تكون هناك ضريبة على دخل السعوديين والمقيمين والشركات السعودية في السنوات الاربع المقبلة.

وتتوقع السعودية ان تبلغ الايرادات النفطية 480 مليار ريال (نحو 128 مليار دولار) بارتفاع نسبته 46 بالمئة عن الموازنة السابقة، بينما تقدر الايرادات غير النفطية لعام 2017 بنحو 212 مليار ريال (56،5 مليار دولار) بزيادة ايضا عن العام 2016 بنسبة 6،5 بالمئة.

ويشكل الانفاق على القطاع العسكري احد اكبر مجالات موازنة 2017 اذ خصصت له 191 مليار ريال (نحو 51 مليار دولار). ويمثل هذا المعدل تراجعا عن العام الذي سبق حين خصصت للقطاع العسكري 214 مليار ريال (نحو 57 مليار دولار).

(أ ف ب – واس – العربية نت)