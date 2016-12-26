الملك سلمان يتسلم دعوة من ملك الأردن لحضور مؤتمر القمة العربية

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية تتضمن دعوته – أيده الله – لحضور مؤتمر القمة العربية المقبلة في الأردن.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين مبعوث جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية ناصر جودة خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل الوزير جودة لخادم الحرمين الشريفين، تحيات جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، فيما أبدى خادم الحرمين الشريفين تحياته لجلالته.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.