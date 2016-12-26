نتنياهو يلتقي سفير أميركا لأول مرة بعد إدانة الاستيطان

التقى رئيس الوزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء امس الأحد السفير الأميركي في الدولة العبرية دانيال شابيرو بعد يومين من امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار في مجلس الأمن يدين الاستيطان العدو الإسرائيلي ما أدى إلى تبني القرار.

وجاء اللقاء بين نتنياهو والسفير الأميركي بعد ساعات من استدعاء وزارة الخارجية الإسرائيلية ممثلي 14 دولة أيدت التصويت التاريخي في مجلس الأمن.

وكان رئيس حكومة الاحتلال توعد خلال اجتماع له بحكومته بإعادة تقييم علاقة إسرائيل بالأمم المتحدة بعد قرار مجلس الأمن الذي طالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي.

كما جدد نتنياهو في اجتماع لحكومة الاحتلال تهديده للدول التي صوتت في مجلس الأمن لصالح قرار المستوطنات، حيث استدعت إسرائيل سفراء الدول التي أيدت القرار كما أوقفت التنسيق المدني مع الفلسطينيين ردا على تمرير القرار.