الجبير يحذر من الحشد الشعبي.. وواشنطن تكمل هجومها بالموصل

حذر وزير الخارجية السعودية عادل الجبير من ان ميليشيا الحشد الشعبي مؤسسة طائفية بحتة يقودها ضباط إيرانيون، رافضا وجود اي قوات طائفية على أرض العراق.

واكد الجبير في مؤتمر صحافي مشترك من الرياض مع نظيره الأردني ناصر جوده، حرص بلديهما على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي لأي عملية إرهابية عبر الحدود العراقية.

من جهته، اعلن مسؤول أميركي ان القوات العراقية ستستأنف هجومها شرق الموصل خلال الأيام المقبلة، فيما دكّت المدفعية الأميركية للمرة الاولى مواقع للتنظيم المتطرف في شمال الموصل.

ميدانياً، شهدت الاحياء السكنية في مدينة الموصل معارك شديدة بين القوات العراقية وعناصر تنظيم “داعش” الارهابي، حيث صدت القوات العراقية وبإسناد من طيران التحالف الدولي هجوما شنه التنظيم الارهابي بسيارة مفخخة يقودها انتحاري على خط الصد الأول للقوات العراقية في حي التأميم الذي تمت استعادته مؤخرا، أعقبه تقدم لمقاتليه مما أدى إلى مقتل سبعة جنود وجرح آخرين.

الى ذلك، قالت القوات العراقية، إنها تمكنت من صد سلسلة هجمات معاكسة شنها مسلحو داعش بعجلات مفخخة في أحياء عدة من مدينة الموصل شمالي البلاد، حيث أوضحت خلية الإعلام الحربي بالعراق، في بيان، أن الشرطة تمكنت من تدمير عجلتين مفخختين وقتل 21 عنصرا من ارهابيي داعش، في المحور الجنوبي من المدينة.

في غضون ذلك، أحبطت قوات الفرقة المدرعة التاسعة، هجمات للتنظيم الارهابي على مواقع القوات العراقية في أحياء الانتصار والشيماء والسلام في الجنوب الشرقي لمدينة الموصل. في حين قالت المصادر العسكرية إن القوات العراقية قتلت 51 عنصرا من داعش في المواجهات، كما لقى 25 آخرون في غارات شنتها طائرات التحالف الدولي.