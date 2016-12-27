السعي لهدنة شاملة.. والنظام يصعد عملياته بريف دمشق

تبحث روسيا وتركيا في سبل التوصل الى وقف لإطلاق النار على الأراضي السورية كافة، في وقت طالبت انقرة التحالف الدولي ضد “داعش” الارهابي بتوفير دعم للقوات التي تدعمها تركيا في مدينة الباب.

هذا بحث في اتصال هاتفي جمع وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف، وتركيا مولود جاويش أوغلو، وتبادلا خلاله وجهات النظر بشان الوضع في سوريا، مع التركيز على مهمة إطلاق الهدنة في مختلف أنحاء سوريا.

كذلك تصدرت الازمة السورية المحادثات التي جمعت في الدوحة، وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اللذين بحثا مستقبل سوريا الى جانب آخر التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية بين تركيا وقطر.

وقد شارك في الجزء الثاني من المحادثات، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية رياض حجاب.

وفي العاصمة الالمانية برلين انطلقت مسيرة مدنيّة باتجاه مدينة حلب للتضامن مع المدينة المنكوبة واهلها. المسيرة التي يشارك فيها لاجئون سوريون، ستتجه الى التشيك ومنها الى النمسا وسلوفينيا، وكرواتيا، فصربيا، ومقدونيا، واليونان، وصولا إلى تركيا ومنها الى حلب التي يتوقع ان يصل اليها المحتجون بعد اربعة اشهر.

ميدانياً، صعّد نظام الاسد والميليشيات الموالية له العمليات العسكرية في وادي بردى بريف دمشق بهدف تهجير سكانها. وبعدما باءت محاولات اقتحامها بالفشل، قصف النظام قناة مياه الشرب في هذه المنطقة من إجل تضييق الخناق على السكان.

تزامناَ، وبعد أسابيع على بدء الحملة التركية لاستعادة مدينة الباب شمال سوريا من تنظيم “داعش” الارهابي، طلب المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين، من التحالف الدولي تأمين دعم جوي لمساندة هجوم القوات التركية والجيش الحر على مدينة الباب، معتبرا ان غياب الغطاء الجوي من دون مبرر هو امر غير مقبول.

وكشف كالين ان تركيا اتفقت مع الولايات المتحدة على مشاركة الجيش السوري الحر في عمليات تحرير مدينة الرقة السورية من قبضة “داعش”.