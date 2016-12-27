لأول مرة بالجزائر.. قاعدة بيانات متعلقة بالإرهاب

أعلنت السلطات الجزائرية عن وجود قاعدة بيانات قضائية، متعلقة بالمتابعين أو المتورطين في قضايا إرهابية، لأول مرة في البلاد، وكشف وزير العدل الجزائري الطيب لوح، الاثنين، عن تورط أكثر من 54 ألف شخص في قضايا متعلقة بالإرهاب، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال الوزير لوح في جلسة استماع أمام اللجنة القانونية والإدارية وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الجزائري، إن قاعدة البيانات الخاصة بالمتورطين في نشاطات ذات صلة بالإرهاب، تضم معلومات عن أكثر من 54 ألف شخص بما فيهم المستفيدين من إجراءات العفو والمصالحة الوطنية في عام 2005″.

وأوضح أن “عملية استحداث قاعدة معطيات أو بيانات مركزية ومؤمنة لاسيما بالأشخاص المتورطين بجرائم إرهابية، تهدف إلى مساعدة الأجهزة الأمنية والقضائية على تسيير ومتابعة جميع الأشخاص الملاحقين قضائيا”.