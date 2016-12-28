إسرائيل توافق على بناء مبنى استيطاني في حي فلسطيني بالقدس الشرقية

زينة أرزوني

إسرائيل توافق على بناء مبنى استيطاني في حي فلسطيني بالقدس الشرقية

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