الأسد يصعِّد في وادي بردى والأكراد يتقدّمون نحو الرقة

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن الحكومة السورية تجري مشاورات مع فصائل المعارضة قبيل محادثات سلام محتملة.ولم يذكر لافروف مكان المشاورات أو الجماعات المعارضة المشاركة فيها.

غير ان الخارجية الروسية قالت ان لافروف بحث خطة للسلام في سوريا مع نظيره الأميركي جون كيري في اتصال هاتفي.

وكانت روسيا وإيران وتركيا قالت الأسبوع الماضي إنها مستعدة للمساعدة في التوصل إلى اتفاق سلام بعد أن أجرت الدول الثلاث محادثات في موسكو حيث تبنت إعلانا يحدد المبادئ التي يتعين أن يتضمنها أي اتفاق يتم التوصل إليه.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية في وقت سابق امس عن مصدر دبلوماسي لم تكشف عن هويته قوله إن ممثلين عن الجيشين الروسي والتركي يجرون مشاورات مع المعارضة السورية في أنقرة بشأن كيفية إنجاح وقف محتمل لإطلاق النار على مستوى البلاد.

وأضافت أن اجتماعاً تمهيدياً عقد يومي الجمعة والسبت الماضيين بين المعارضة السورية والجانب التركي تلاه اجتماع آخر حضره عسكريون روس وممثلون عن معظم الفصائل السورية برعاية تركية لم يتم التوصل فيه إلى قرار وقف إطلاق النار.

وقالت أن الفصائل السورية التي حضرت الاجتماع هي أحرار الشام وجيش الإسلام والجبهة الشامية وفيلق الشام وفيلق الرحمن وجيش إدلب الحر وأجناد الشام وغرفة عمليات حلب والفرقة الساحلية الأولى وكتيبة السلطان مراد.

غير ان الهيئة العليا للمفاوضات التي تضم معارضين سياسيين وجماعات مسلحة معارضة اكدت إنها لا علم لها بالمحادثات.

وقال جورج صبرا عضو الهيئة «لا علم لنا بوجود اتصالات بين المعارضة والنظام السوري. بالتأكيد ليس لنا علاقة بهذا الموضوع».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن روسيا وإيران وتركيا والرئيس السوري اتفقوا على أن تكون أستانة عاصمة قازاخستان مكانا للمفاوضات الجديدة.

ويقول مسؤولون روس إن التحضيرات للمحادثات جارية لكن الدعوات لم ترسل إلى المشاركين كما لم يتحدد التوقيت حتى الآن.

ويضيف المسؤولون الذين تحدثوا عن منتصف كانون الثاني كموعد محتمل إن من السابق لأوانه الحديث عن اتصالات مع الهيئة العليا للمفاوضات.

وقال وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان في مقابلة مع تلفزيون روسيا اليوم إنه يجب عدم السماح بمشاركة السعودية في عملية السلام السورية.

كما قال دهقان إن بلاده ستدرس إمكانية إرسال مستشارين عسكريين إلى مدينة حلب السورية إذا لزم الأمر. وتدرس امكانية السماح للروس باستخدام قاعدة همدان الجوية.

وادي بردى

ميدانياً،صعد الجيش السوري قصفه الجوي لوادي بردى الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة والواقع شمال غربي دمشق في إطار هجوم بدأ الأسبوع الماضي لاستعادة السيطرة على المنطقة الاستراتيجية التي يسري فيها ينبوع رئيسي تستمد منه العاصمة معظم إمداداتها من المياه.

وقال سكان ومعارضون أن الجيش قصف عددا من البلدات في وادي بردى الذي يقع على بعد نحو 18 كيلومترا شمال غربي العاصمة في إطار هجوم كبير بدأه يوم الجمعة.

وتابعوا أن الحرس الجمهوري و حزب الله يسيطران على الطرق المؤدية إلى البلدات في الوادي ومنحدرات الجبال المحيطة بالمنطقة.

«وقالوا إن القصف الجوي تسبب في خروج محطة ضخ المياه الرئيسية لينبوع عين الفيجة من الخدمة. وينقل خط إمداد تحت الأرض في المنطقة نحو 65 بالمئة من المياه إلى أحياء دمشق.

وعلى جبهة أخرى، قال متحدث باسم تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي تدعمه الولايات المتحدة إن التحالف حقق مكاسب سريعة غير متوقعة ضد تنظيم الدولة الإسلامية قرب معقله الرئيسي في الرقة لتكون القوات على بعد بضعة كيلومترات من سد كبير.

وقال المتحدث إنه يأمل أن يؤدي قرار واشنطن بتخفيف القيود عن تسليح الجماعات المقاتلة في سوريا إلى حصوله على صواريخ مضادة للطائرات.

وفي الخصوص،قالت روسيا إن قرار الولايات المتحدة تخفيف القيود على إمدادات الأسلحة لمقاتلي المعارضة السورية فتح الباب أمام تسليم صواريخ مضادة للطائرات تطلق من على الكتف وقالت إن ذلك يمثل تهديدا مباشرا للقوات الروسية في سوريا.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن تغيير السياسة لتخفيف القيود على إمدادات الأسلحة لمقاتلي المعارضة أُدرج في مشروع قانون أميركي جديد للإنفاق الدفاعي وإن موسكو تعتبر هذه الخطوة عملا عدائيا.

وتابعت إن القرار الأميركي تهديد مباشر للقوات الجوية الروسية والعسكريين الروس الآخرين وللسفارة الروسية في دمشق.وقالت «لذلك نعتبر هذه الخطوة عملا عدائيا».

من جانبه،قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن لديه أدلة على أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تقدم دعما لجماعات إرهابية في سوريا بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا.

(اللواء-وكالات)