المعارضة السورية لم تتلق دعوة لأي مؤتمر بشأن أزمة سوريا

قالت الهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية، الأربعاء، إنها لم تتلقَ دعوة لأي مؤتمر بشأن الأزمة في سوريا. ووفق بيان نقلته “رويترز”، فإن رياض حجاب، منسق الهيئة، قال إن أي مفاوضات يجب أن تركز على خطوات لبناء الثقة لخلق أجواء مناسبة لمناقشة الانتقال السياسي.

وأضاف حجاب: “المفاوضات بشأن الانتقال السياسي يجب أن تجرى في جنيف تحت مظلة الأمم المتحدة”. وشدد على أن “هناك حاجة لأجندة واضحة لأي محادثات كي يتسنى للأطراف الرئيسية تحديد مواقفها”. وحثّ حجاب جماعات المعارضة لاتخاذ موقف إيجابي للتعاون مع الجهود الإقليمية المخلصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

ورحب بالتغيرات في مواقف بعض القوى الدولية من دون أن يحددها. وأعلنت الهيئة العليا دعمها “أي جهود لحقن دماء السوريين” من خلال هدنة في كل أنحاء سوريا.

روسيا وتركيا تتفقان على وقف إطلاق النار في أنحاء سوريا

من جهة أخرى، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق على خطة لوقف لإطلاق النار في كل أنحاء سوريا، تدخل حيز التنفيذ منتصف الليل، حسبما أفادت وكالة “الأناضول” التركية الحكومية الأربعاء. وتابعت الوكالة أن الخطة تشمل توسيع نطاق وقف إطلاق النار الساري في حلب، ليشمل كل أنحاء البلاد إلا أنها تستثني “المجموعات الإرهابية”، مضيفة أن الخطة – وفي حال نجاحها – ستشكل أساساً لمفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة، التي تريد موسكو وأنقرة تنظيمها في أستانا في كازاخستان.

لجنة تحقيق “محايدة” لفحص الجثث في حلب

دعت هيئة الطب الشرعية بمدينة حلب، إلى تشكيل لجنة تحقيق حيادية بخصوص المقابر الجماعية، التي اتهم النظام السوري فصائل المعارضة السورية بالمسؤولية عنها أثناء فترة سيطرتها على الأحياء الشرقية للمدينة.

وطالبت الهيئة، في بيان لها، بالاحتفاظ بالجثث حتى وصول لجنة حيادية، لفحصها وتبيان سبب وفاتها، مؤكدة أن القصف اليومي الذي نفذته القوات الحكومية على المدينة خلال تلك الفترة هو المتسبب بهذه المقابر.

من جانبه، نفى مركز الدفاع المدني، ادعاءات القوات الحكومية بمسؤولية الفصائل العسكرية عن مقبرة جماعية اكتشفت في حي الكلاسة بمدينة حلب، الذي كانت تسيطر عليه الفصائل، قبل تهجير السكان من الأحياء الشرقية للمدينة.

وأكد المركز أن القصف خلال الأسابيع الأخيرة أدى إلى توقف معظم معدات الدفاع المدني وعدم القدرة على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

كما أكد على وجود عشرات الجثث حتى اللحظة في حي المشهد والسكري وبستان القصر والزبدية وأحياء عدة في المدينة تحت الأنقاض نتيجة القصف المكثف الذي شهدته وقتها المدينة، وعدم القدرة على انتشال الضحايا.