ترامب يُهاجم الأمم المتحدة: نادٍ لقضاء الوقت

دخلت اسرائيل في تحدٍّ جديد ووقح للشرعية الدولية فأعلنت انها ستمضي في طرح مشاريع لبناء الاف الوحدات السكنية الاستيطانية الاضافية في القدس الشرقية المحتلة، على الرغم من قرار مجلس الامن الدولي الذي ادان الاستيطان الاسرائيلي يوم الجمعة الماضي.

وفي حين اشعلت تل ابيب حربا مفتوحة على الدول التي دعمت القرار الدولي،لم تسلم منها الولايات المتحدة الاميركية التي ،امتنعت عن التصويت عى القرار،ذهب الرئيس الاميركي المنتخب بعيداً في دعمه تل ابيب والاستيطان وعدائه للشرعية الدولية اذ عمد الى توبيخ المنظمة الدولية على القرار .

واكدت منظمة «عير عميم» المناهضة للاستيطان ان لجنة التخطيط في القدس ستقوم اليوم ببحث اصدار تراخيص لبناء 618 وحدة استيطانية اضافية في القدس الشرقية المحتلة.

وتحدث نائب رئيس بلدية القدس الاسرائيلية مئير ترجمان، الذي يترأس لجنة التخطيط، عن مسعاه لتقديم خطط لبناء 5600 وحدة استيطانية اضافية في مراحل التخطيط الاولية.

واتخذت اسرائيل سلسلة اجراءات دبلوماسية كرد على التصويت لصالح القرار.

ويطالب النص الذي تم تبنيه الجمعة، اسرائيل بأن «توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية» ويؤكد ان المستوطنات «ليس لها شرعية قانونية».

وللمرة الاولى منذ 1979، لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) بينما كانت تساند اسرائيل في هذا الملف البالغ الحساسية. وقد سمح امتناعها عن التصويت باقرار النص.

واتهمت اسرائيل الرئيس الاميركي المنتهية ولايته باراك اوباما بـ«التآمر» على اسرائيل في مجلس الامن الدولي.

وفي الخصوص وصف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الأمم المتحدة، بأنها «تبعث على الأسف».

وكتب ترمب على «تويتر»: «الأمم المتحدة تملك إمكانات هائلة لكنها في الوقت الحالي مجرد نادٍ يجتمع فيه الناس ويتحدثون ويقضون وقتاً طيباً. إنها تبعث على الأسف الشديد».

على صعيد آخر قررت محكمة اسرائيلية امس اطلاق سراح النائب العربي في البرلمان الاسرائيلي باسل غطاس ووضعه قيد الاقامة الجبرية بعد اعتقاله للتحقيق بشبهة نقل هواتف جوالة لمعتقلين فلسطينيين.

وقررت محكمة الصلح في ريشون لتسيون جنوب تل ابيب اطلاق سراح النائب غطاس من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وفرض الاقامة الجبرية عليه في منزله لمدة 10 ايام بينما يستمر التحقيق، بحسب ما اعلنت الشرطة الاسرائيلية.

ومنع غطاس من مغادرة اسرائيل، ولا يمكنه زيارة المعتقلين في السجون الاسرائيلية لمدة 180 يوما.

(اللواء-وكالات)