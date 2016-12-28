السيسي: 6 أشهر حتى تتحسن الظروف الاقتصادية بمصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر ستتحسن خلال ستة أشهر، ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلى مساعدة الحكومة على كبح ارتفاع الأسعار.

وأشاد السيسي، في كلمة ألقاها أثناء افتتاح مشروع للاستزراع السمكي، في مدينة الإسماعيلية، بمنطقة قناة السويس، بالمصريين لتحملهم الإصلاحات الاقتصادية الصعبة.

وأضاف الرئيس المصري “الجهود التي تبذل لتدارك الآثار”.

وأمر الرئيس المصري الحكومة ببذل المزيد من الجهود لكبح ارتفاع الأسعار، وطلب من رجال الأعمال والمستثمرين المشاركة في ذلك.

وتابع “أرجو أن تبذل الحكومة مزيدا من الجهد لضبط الأسعار.. ومش حاقول للحكومة بس.. حاقول حتى للمواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين.. من فضلكم قفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور بس وهتجدوا الأمور أفضل من كده بكتير”.

وألغت مصر، في الثالث من نوفمبر، ربط الجنيه بالدولار، في خطوة تهدف إلى جذب تدفقات رأسمالية، وتقويض السوق السوداء للعملة التي كادت تحل محل البنوك. وبعد ذلك بساعات رفعت الحكومة أسعار الوقود.