السعودية تطلب من إيران ترتيب أوضاع حجاجها

طلبت السلطات السعودية من إيران ترتيب أوضاع قدوم حجاجها وخدماتهم مؤكدة أن الحكومة السعودية ترحب بقدوم الحجاج والمعتمرين والزوار كافة دون النظر إلى جنسياتهم أو انتماءاتهم المذهبية.

وأفادت الوزارة بانطلاق اللقاءات مع رؤساء وفود مكاتب شؤون الحج لأكثر من 80 دولة بهدف تنظيم إجراءات قدوم الحجاج من دول العالم الإسلامي ودول الأقليات كافة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول.

وشدد وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن على أن السعودية ترحب بالحجاج الإيرانيين مشيرا إلى أن المملكة دعت وفد شؤون حجاج إيران لهذه اللقاءات.

وأكد الوزير توفير البيئة التنظيمية التي تمكن الحجاج من آداء فريضتهم بكل يسر وطمأنينة.