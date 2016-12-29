سلطنة عُمان تنضم للتحالف  الإسلامي لمحاربة الإرهاب

أعلنت سلطنة عمان انضمامها للتحالف العسكري الإسلامي بقيادة السعودية لمحاربة الإرهاب وذلك بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء أمس.

وقالت (واس) أن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تلقى رسالة خطية من الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان بدر بن سعيد البوسعيدي تتضمن انضمام السلطنة للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وأوضحت أن الرسالة سلمها السفير العماني في المملكة.

وقد أعلن الأمير محمد بن سلمان عن التحالف في كانون الأول 2015، ليؤكد حرص العالم الإسلامي على محاربة الإرهاب، الذي تضرر منه العالم الإسلامي أولاً، قبل المجتمع الدولي.

وبدأ التحالف عمله عبر إنشاء «مركز التحالف الإسلامي العسكري»، في الرياض، وذلك من أجل تطوير الأساليب والجهود لمحاربة الإرهاب في العالم الإسلامي، ولتنسيق الجهود بين الدول المشاركة بهدف الارتقاء بالقدرات لمحاربة الإرهاب وكل ما يزعزع أمن دول العالم الإسلامي.

وكانت وكالة رويترز نقلت عما وصفته بـ«مصادر سعودية وخليجية» إن سلطنة عمان أبلغت المملكة أمس بانضمامها للتحالف الإسلامي.

وقال مصدر بحسب رويترز إن هذا يظهر أن مسقط التي «عرف عنها سابقا تقاربها مع إيران» تعود «للإجماع الخليجي المضاد لإيران».

وأضاف: «كانت سلطنة عمان دائما ما تتخذ مواقف مغايرة للمواقف الخليجية تجاه قضايا المنطقة. … هذا يدل على عودة سلطنة عمان للإجماع الخليجي المضاد لإيران وللمواقف السياسية الموحدة لدول الخليج العربي عموما».

وذكر المصدر أن من المتوقع قيام الأمير محمد بزيارة رسمية لسلطنة عمان في الأسابيع القادمة تمهيدا لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للسلطنة والتي سيتم من خلالها إعادة فتح ملفات التعاون في الشؤون العسكرية والأمنية والاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين ودول الخليج.

(واس- رويترز)