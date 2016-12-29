محطات بارزة خلال ٦ سنوات  من النزاع السوري

بدأ النزاع السوري في منتصف آذار 2011 بحركة احتجاج سلمية ضد نظام الرئيس بشار الاسد، سرعان ما تحولت بعد قمعها بالقوة الى نزاع مسلح دام تشعب وتعددت أطرافه مع مرور الوقت، وتسبب بمقتل اكثر من 312 الف شخص.

معارضة وقمع

في 15 آذار 2011: انطلقت احتجاجات غير مسبوقة في البلاد التي حكمتها عائلة الاسد (حافظ الاسد ثم نجله بشار) بيد من حديد طيلة اربعين عاما.

وفي حين تم تفريق تظاهرات صغيرة في دمشق، شكلت درعا مهد الانتفاضة الشعبية المطالبة باصلاحات، خصوصا بعدما اقدمت السلطات على اعتقال وتعذيب فتية إثر اشتباهها بكتابتهم شعارات مناهضة للنظام على الجدران.

وفي نيسان، توسعت دائرة الاحتجاجات وتصاعدت لهجتها لتطالب باسقاط النظام. في تموز، ضابط منشق عن الجيش السوري يعلن من تركيا انشاء الجيش السوري الحر من جنود وضباط منشقين عن قوات النظام ومدنيين حملوا السلاح ضد النظام. لكن هذا الجيش لم ينجح في تنظيم نفسه وتاسيس هيكليته الخاصة.

الطيران السلاح الأهم بيد النظام

في الاول من آذار 2012 الجيش يسيطر على حي باب عمرو في مدينة حمص الذي كان يشكل رمزا ل»الثورة السورية».

قوات النظام تقمع تظاهرات حاشدة خصوصا في حماه (وسط). في 17 تموز 2012، فصائل الجيش الحر تطلق معركة دمشق. قوات النظام تحتفظ بالسيطرة على العاصمة لكن الفصائل تسيطر على بعض المناطق في الضواحي.

اعتبارا من العام 2013، مروحيات وطائرات السلاح الجوي للنظام تلقي بانتظام البراميل المتفجرة على الاحياء الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة في حلب ومختلف انحاء البلاد.

ايران تدخل المواجهة

نيسان2013، الامين العام لحزب الله حسن نصرالله يتحدث للمرة الاولى عن مشاركة عناصره في القتال الى جانب قوات النظام في سوريا. ايران تصبح الحليف الاقليمي الاساسي لنظام الاسد.

اسلحة كيميائية

في 21 آب 2013، هجوم بغاز السارين على معقلين للمعارضة المسلحة في منطقة الغوطة الشرقية، قرب دمشق ما تسبب بمقتل المئات.

الولايات المتحدة التي اشارت الى سقوط 1429 قتيلا بينهم 426 طفلا تتهم دمشق بالوقوف وراء الهجوم.

في ايلول، ابرمت الولايات المتحدة وروسيا اتفاقا حول تفكيك الترسانة الكيميائية السورية. وتم التوصل الى الاتفاق بعد تهديد واشنطن بشن ضربات على دمشق.

بروز الجهاديين

في العام 2014، تنظيم الدولة الاسلامية يسيطر على الرقة (شمال) بعد معارك طاحنة. وحول التنظيم المتطرف الرقة الى معقله الرئيسي في سوريا.

منذ العام 2013، عززت جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) حضورها الميداني في سوريا وتحديدا في شمال البلاد.

ضربات التحالف الدولي

في ايلول 2014، الرئيس الاميركي باراك اوباما يشكل تحالفا دوليا لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية يشن اولى غاراته في 23 من ذلك الشهر في سوريا.

القوات الكردية تنجح بدعم جوي من التحالف الدولي بقيادة اميركية في طرد تنظيم الدولة الاسلامية من مدينة كوباني (عين العرب) الحدودية مع تركيا، بعد معارك استمرت اكثر من اربعة اشهر.

التدخل الروسي

في 30 ايلول 2015، روسيا تبدأ حملة جوية في سوريا تقول انها تستهدف تنظيم الدولة الاسلامية ومجموعات «ارهابية» اخرى. وتتهمها دول الغرب والفصائل المعارضة باستهداف المجموعات المقاتلة «المعتدلة» اكثر من تركيزها على الجهاديين.

وبعد بدء الغارات الروسية، اطلقت قوات النظام هجوما بريا واسعا بهدف استعادة المناطق الخارجة عن سيطرتها في محافظات عدة، ابرزها في اللاذقية (غرب) وحلب، وتمكنت من استعادة مناطق عديدة.

التدخل التركي

في 24 آب 2016، تركيا تبدأ عملية «درع الفرات» في محافظة حلب ضد الاكراد وتنظيم الدولة الاسلامية.

النظام يستعيد السيطرة على حلب

في 22 كانون الاول، النظام السوري يعلن استعادة السيطرة الكاملة على الاحياء الخاضعة لسيطرة المقاتلين المسلحين بعد حصار استمر اشهرا عدة.

يأتي اعلان النظام بعد اجلاء الاف المقاتلين والمدنيين بموجب اتفاق برعاية روسيا وايران وتركيا.

إعلان هدنة ومحادثات سلام

في 29 كانون الاول، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن وقف اطلاق النار اعتبارا من منتصف الليل واتفاقا بين النظام والمقاتلين المسلحين لبدء محادثات سلام مع تركيا وايران.

(ا.ف.ب)