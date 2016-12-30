إحالة اتفاقية  تيران وصنافير  إلى البرلمان المصري

وافقت الحكومة المصرية أمس على احالة مشروع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي يمنح المملكة حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الى البرلمان رغم قرار القضاء بابطالها.

وقالت الحكومة في بيان انها وافقت خلال اجتماعها أمس على مشروع «اتفاقية تعيين الحدود البحرية» بين مصر والسعودية الموقعة في القاهرة في 18 نيسان 2016 و«احالتها لمجلس النواب، طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن».

وكانت المحكمة الادارية (الدرجة الاولى في مجلس الدولة) قررت في 21 حزيران «بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية «المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير» للرياض.

وطعنت الحكومة بالحكم امام المحكمة الادارية العليا التي بدأت نظر الطعن في حزيران.

وفي الثامن من تشرين الثاني الماضي رفضت المحكمة الادارية طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية ما يعني ان الحكم ببطلانها لا يزال سارياً الى ان تصدر المحكمة الادارية العليا حكمها النهائي.

(أ ف ب)