الرياض: مقترحات كيري «أرضية مناسبة» للحل

ندد اليمين في اسرائيل بخطاب وزير الخارجية الاميركي جون كيري حول النزاع مع الفلسطينيين، وبدا انه يراهن على الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب املا بدفن فكرة اقامة دولة فلسطينية.

وازدادت حدة التوتر بين واشنطن واسرائيل بعد خطاب القاه كيري بعد ايام من مهاجمة مسؤولين اسرائيليين له وللرئيس الاميركي المنتهية ولايته باراك اوباما، اثر امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في مجلس الامن الدولي على قرار يدين الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ما مكن المجلس من تبني القرار.

وبعد دقائق فقط من كلمة كيري الذي عرض رؤية ادارة اوباما حول الشرق الاوسط، دان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطاب وأكد انه «منحاز ضد اسرائيل».

وحمل بعنف على وزير الخارجية الاميركي ووصفه بأنه «مهووس» بقضية المستوطنات الاسرائيلية.

كما اعلن امس خلال تفقده احدى القواعد الجوية «اود العمل مع الادارة الاميركية المقبلة من اجل تعزيز امن بلدينا. فاسرائيل القوية ورقة رابحة بالنسبة للولايات المتحدة وضمانة للاستقرار في الشرق الاوسط».

ودان الوزير الاميركي بشدة البناء في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين في خطابه الاربعاء، محذرا من ان حل الدولتين بات في «خطر كبير».

لكن الجناح المتشدد في حكومة نتنياهو، الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، اعتبر ان الافكار التي طرحها كيري عفا عليها الزمن.

وقالت وزيرة الثقافة ميري ريغيف من الجناح المتشدد في الليكود على صفحتها في فيسبوك «وزير الخارجية الاميركي جون كيري، اقترح عليك حماية واشنطن! القدس كانت عاصمة الدولة اليهودية منذ 3000 عام وستبقى كذلك لثلاثة الاف عام مقبلة والى الأبد».

واعلن التيار اليميني المتشدد في اسرائيل بوضوح انه يعول على وصول ترامب الى البيت الابيض لتحقيق خطته بضم الجزء الأكبر من الضفة الغربية.

ويبدو موقف نتنياهو حول حل الدولتين غامضا تماما، ما دفع العديد من المعلقين الى التشكيك في مصداقيته.

ويقول نتنياهو علنا انه يواصل دعم فكرة حل الدولتين الا انه قال ايضا ان حكومته المؤلفة من ائتلاف من احزاب دينية وقومية، هي اكثر حكومة داعمة للاستيطان في تاريخ الدولة العبرية.

ومن جهته، قال وزير التعليم نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي انه مع تولي ترامب مهام الرئاسة فان «عهد الدولة الفلسطينية شارف على نهايته».

ورحبت الرياض امس برؤية كيري لحل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني معتبرة انها تنسجم مع القرارات الدولية في هذا الخصوص وتشكل «ارضية مناسبة» لبلوغ حل نهائي.

وعبّر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن «ترحيب المملكة العربية السعودية بالمقترحات التي طرحها» الوزير الاميركي.

واضاف في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الرسمية ان «المملكة ترى بأن المقترحات تتماشى مع غالبية قرارات الشرعية الدولية وعناصر مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت العربية في العام 2002، وقمة مكة الاسلامية في العام 2005».

وتابع ان هذه المقترحات «تشكل أرضية مناسبة لبلوغ الحل النهائي للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي».

بدورها، وصفت وزارة الخارجية الاماراتية في بيان المقترحات بأنها «ايجابية وتتسق مع مبادرة السلام العربية وغالبية قرارات الشرعية الدولية وتشكل الإطار المناسب للوصول إلى حل نهائي للصراع».

وطالبت «السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية بالتعامل الجاد والبناء مع المقترحات (…) لما سيكون في ذلك من انعكاسات ايجابية على الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي بشكل خاص وأمن واستقرار المنطقة بشكل عام».

كما رحبت قطر بالمقترحات، وأكدت في بيان دعمها «للمساعي الرامية إلى إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط».

وقال الاردن ومصر ان خطاب كيري «ينسجم» مع رؤيتهما. وأكدت الحكومة الاردنية ان «إعادة التأكيد على حل الدولتين، ووقف الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية، وحل قضايا القدس واللاجئين تشكل أساساً ثابتاً لعملية السلام».

وأعلنت مصر أنها تدعم الرؤية التي طرحها كيري معتبرة أنها «تنسجم في معظم جوانبها مع التوافق الدولي والرؤية المصرية».

(«اللواء» – وكالات)