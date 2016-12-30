بداية هشة لوقف النار بسوريا: خروقات في حماة وإدلب

مع بدء سريان وقف إطلاق النار، شهدت جبهات عدة في شتى أنحاء سوريا خروقاً للهدنة التي دخلت حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية، وذلك وفق اتفاق أعلنته روسيا بين النظام السوري والمعارضة، بضمانات روسية تركية. إذ قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات اندلعت بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام، لكنه أكد أن الاتفاق لا يزال سارياً وصامداً رغم الانتهاكات في حماة وإدلب.

وقال محمد رشيد المتحدث باسم جماعة جيش الأنصار المعارضة الجمعة إن قوات النظام انتهكت الهدنة وقصفت مناطق في قريتي عطشان وسكيك في محافظة إدلب المتاخمة لحماة.

كما أفاد المرصد بسماع إطلاق نار في محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا بعد وقت قصير من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي . وأضاف أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، مشيرا إلى أن الأطراف المتحاربة ملتزمة على الأرجح بالهدنة في المناطق الأخرى بسوريا.

يذكر أن المستشار القانوني للجيش الحر كان أعلن الخميس أن وقف إطلاق النار يشمل كامل سوريا وكل الفصائل المقاتلة باستثناء داعش، وأكد أن جميع الأطراف ملتزمة به. كما أعلنت قوات النظام التزامها بوقف إطلاق النار بدءاً من منتصف 29- 30 ديسمبر.

مقتل جندي تركي بسوريا

اعلن الجيش التركي، اليوم، مقتل أحد جنوده في هجوم لداعش بشمال سوريا، مؤكدا أن الطائرات الروسية شنت غارات جوية على مدينة الباب حيث تشن أنقرة حملة لطرد التنظيم المتشدد.

وفي بيان عن عملياته العسكرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في سوريا، قال الجيش التركي إن جنديا تركيا قتل وأصيب 5 في هجوم للتنظيم المتشدد إلى الجنوب من بلدة الأزرق.

وأضاف بيان الجيش التركي أن طائرات حربية تركية شنت سلسلة ضربات جوية في مدينة الباب ومنطقة أخرى، فدمرت 17 هدفا لداعش وقتلت 26 متشددا من داعش.

موسكو تدعم أنقرة جويا في الباب

كما أكد أن الطائرات الروسية شنت ثلاث ضربات جوية في الباب، حيث قتل 12 متشددا، في أول تدخل جوي من موسكو لأنقرة التي اشتكت من عدم تلقي الدعم من واشنطن.